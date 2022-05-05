Польша построила первые 50 км стены на границе с Беларусью

В одном случае неизвестные пытались распилить металлические части забора, в другом – расширить пролеты между ними. Также польские пограничники обнаружили под ограждением два подкопа, они считают, что это дело рук белорусских коллег или мигрантов, которые получили от них инструменты.
Польская пограничная служба показала в Twitter, как патрулируется участок в районе поста Михалово. "Представляем вам ход работ по строительству ограждения на польско-белорусской границе", – подписано видео, в котором патрульная машина едет вдоль сплошной металлической ограды высотой около 5 м.
Пограничники говорят, что повреждения стены станет проще отслеживать, когда будут установлены видеонаблюдение и датчики движения.
* Prezentujemy post * p prac na budowie zapory na granicy polsko-bia * oruskiej *— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) April 29, 2022
Tym razem odcinek na terenie patrolowanym na co dzie * przez funkcjonariuszy Placówki Stra * y Granicznej w Micha * owie * #zapora #stra * graniczna #granicapolskobia * oruska #PodlaskiOddzia * SG pic.twitter.com/CQnXHYI6cc
В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но и в организации потоков нелегальной миграции.
В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекали через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран были созданы "вербовочные центры", где людям предлагали за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозили в Минск.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.
В октябре 2021 польский Сейм принял спецзакон о строительстве стены на границе с Беларусью, Россией и Украиной и выделил на это около $410 млн. Строительство планируется закончить до середины 2022 года.