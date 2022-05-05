Польша построила первые 50 км стены на границе с Беларусью

В одном случае неизвестные пытались распилить металлические части забора, в другом – расширить пролеты между ними. Также польские пограничники обнаружили под ограждением два подкопа, они считают, что это дело рук белорусских коллег или мигрантов, которые получили от них инструменты.

Польская пограничная служба показала в Twitter, как патрулируется участок в районе поста Михалово. "Представляем вам ход работ по строительству ограждения на польско-белорусской границе", – подписано видео, в котором патрульная машина едет вдоль сплошной металлической ограды высотой около 5 м.

Пограничники говорят, что повреждения стены станет проще отслеживать, когда будут установлены видеонаблюдение и датчики движения.