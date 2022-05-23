Польша решила расторгнуть польско-российское межправительственное газовое соглашение – министр

Министр Москва: Мы всегда знали, что "Газпром" – ненадежный партнер Фото: EPA

"Агрессия России против Украины подтвердила правильность намерения польского правительства стать полностью независимым от российского газа. Мы всегда знали, что "Газпром" – ненадежный партнер", – заявила она.

Polska wypowiada mi * dzyrz * dowe porozumienie gazowe z 1993 r. ws. Jama * u. Agresja Rosji na Ukrain * potwierdzi * a trafno * determinacji polskiego rz * du w kierunku ca * kowitego uniezale * nienia si * od rosyjskiego gazu. Zawsze wiedzieli * my, * e Gazprom nie jest wiarygodnym partnerem. — Anna Moskwa (@moskwa_anna) May 23, 2022

Polstatnews.pl сообщает, что, по словам Москвы, постановление о расторжении соглашения с Россией о строительстве газопроводных систем для транзита газа по территории Республики Польша и поставок российского газа из России польское правительство приняло 13 мая. Соглашение с 1993 года неоднократно продлевалось, последний протокол о внесении изменений был подписан между представителями Польши и России 29 октября 2010 года.

Москва также отметила, что это международное соглашение, поэтому примечания о этому поводу будет предоставлено польским министерством иностранных дел.

Министр заявила, что принятие правительством постановления было закономерным шагом после того, как РФ решила перекрыть "газовый кран" Польше.

"Когда Россия, отрезав нас от поставок, де-факто нарушила положения соглашения, польское правительство решило, что в связи с нарушением условий оно [соглашение] перестало применяться", – сказала она.