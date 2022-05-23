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Польша решила расторгнуть польско-российское межправительственное газовое соглашение – министр

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Министр Москва: Мы всегда знали, что "Газпром" ненадежный партнер
Министр Москва: Мы всегда знали, что "Газпром" – ненадежный партнер
Фото: EPA

Польша решила досрочно расторгнуть соглашение о поставке российского газа, которое было подписано в 1993 году. Об этом сообщила в Twitter 23 мая министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

"Агрессия России против Украины подтвердила правильность намерения польского правительства стать полностью независимым от российского газа. Мы всегда знали, что "Газпром" – ненадежный партнер", – заявила она.

Polstatnews.pl сообщает, что, по словам Москвы, постановление о расторжении соглашения с Россией о строительстве газопроводных систем для транзита газа по территории Республики Польша и поставок российского газа из России польское правительство приняло 13 мая. Соглашение с 1993 года неоднократно продлевалось, последний протокол о внесении изменений был подписан между представителями Польши и России 29 октября 2010 года.

Москва также отметила, что это международное соглашение, поэтому примечания о этому поводу будет предоставлено польским министерством иностранных дел. 

Министр заявила, что принятие правительством постановления было закономерным шагом после того, как РФ решила перекрыть "газовый кран" Польше.

"Когда Россия, отрезав нас от поставок, де-факто нарушила положения соглашения, польское правительство решило, что в связи с нарушением условий оно [соглашение] перестало применяться", – сказала она.

Контекст:

В конце апреля Россия прекратила поставки в Польшу после того, как страна отказалась платить за газ в рублях. Власти Польши назвали прекращение поставок местью РФ за санкции, которые Варшава вводит в отношении российских олигархов и их активов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Польша, газ, газопровод, Анна Москва
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