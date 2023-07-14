Польская писательница Курчаб-Редлих: Коллеги по институту Андропова вспоминают Вовку, как человека абсолютно никакого. Это был никто, ничем не отличался, кроме странной одежды

"Все, кто чем-то отличался, получали какого-то [куратора] из Ясенево. Ясенево – это штаб-квартира КГБ. И только он и его коллега не получили никого. То есть они никому не были интересны. Они вспоминают Вовку как человека абсолютно никакого. Это был никто, он ничем не отличался, кроме странной одежды. Длинное пальто и шляпа", – рассказала писательница.

Она добавила, что однажды Путин в 30-градусную жару был в костюме-тройке, чтобы "отличиться перед своим профессором".

"Но в конце концов он никак не проявился. И этот второй – вдруг его в Ясенево вызвали. Он оттуда вернулся и сказал: "Володя, мне предложили выехать. Меня направили в Дрезден. Так что там свободное место. И, может, ты постараешься, чтобы поехать в Дрезден". И, действительно, человек из ленинградского КГБ, где Путин работал 10 лет до того, чтобы его направили в Москву, – и он стал его как куратором. И он выехал в Дрезден", – рассказала Курчаб-Редлих.



Польская писательница Курчаб-Редлих: Отчим начал ненавидеть Путина и очень сильно его избивал. Этот маленький человек вдруг идет в школу, где все знают, что он внебрачный ребенок, что на Кавказе это ужасная вещь. Читайте полную версию интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube



