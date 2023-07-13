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Польская писательница Курчаб-Редлих: Когда Путина привезли в Ленинград, он даже русский язык не освоил

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Путин в детстве говорил на грузинском языке, утверждает Курчаб-Редлих
Путин в детстве говорил на грузинском языке, утверждает Курчаб-Редлих
Фото: ЕРА

Нынешний президент страны-агрессора РФ Владимир Путин сначала жил в грузинском селе, а в российский Ленинград (сейчас Санкт-Петербург) его перевезли в 10-летнем возрасте. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщила польская писательница, журналистка Кристина Курчаб-Редлих.

"Его мать не могла выдержать издевательств мужа над своим ребенком. Он его сильно очень избивал. Мальчик голодал. Мальчик был оборван. Она повезла обратно в Терехино к своим родителям. Но это уже был четвертый класс, ему было почти 10 лет. Тогда дедушка с бабушкой решили, что хватит такой страшной жизни, – они решили его отдать своим родным в Ленинграде", – сказала она.

По словам писательницы, родные Путиных в Ленинграде также были Путины, потому что в их селе многие носили такую фамилию.

"Они тоже были от этих Путиных. У них два мальчика умерли. Один – до войны, а второй – во время ленинградской блокады. И они очень хотели ребенка. Они отдали Вовку им. И вот он приезжает туда, это 1960 год. И оказывается, что все, чему он научился в Грузии, не считается, потому что он не знает русского языка", – отметила Курчаб-Редлих.

Она подчеркнула, что Вова Путин говорил по-грузински.

"Скорее, он не освоил русский так, как нужно, чтобы учиться в ленинградской школе. И ему сделали новую метрику, и в ней, чтобы у него не было такого стресса, было написано, что он уже не старше других, а не умеет говорить, как надо, и что ему нужно пойти в первый класс... И ему написали год рождения 1952-й. Новая мать Мария Ивановна Шеломова и новый отец Владимир Спиридонович. Новый отец, новая мать, новое место и дата рождения", – рассказала Курчаб-Редлих.

Польская писательница Курчаб-Редлих: Отчим начал ненавидеть Путина и очень сильно его избивал. Этот маленький человек вдруг идет в школу, где все знают, что он внебрачный ребенок, что на Кавказе это ужасная вещь. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

В официальной биографии Путина сказано, что он родился в Ленинграде в 1952 году, его мать – Мария Шеломова, отец – Владимир Путин. 

Курчаб-Редлих утверждает, что на самом деле мать Путина зовут Вера Путина и что она родила его не в Ленинграде, а в деревне Терехино в Пермском крае. С биологическим отцом Путина, которого зовут Платон Привалов, его мать в браке не состояла. По информации журналистки, позже женщина вышла замуж за грузина Георгия Осепашвили и переехала с сыном к нему в Грузию. У Путина с отчимом, как выяснила Курчаб-Редлих, были сложные отношения, тот его избивал.

Мария Шеломова и Владимир Путин, которые в официальной биографии президента России названы его родителями, умерли. Вера Путина жила в Грузии (информация о ее смерти появилась в июне 2023 года). В марте 2022 года журналисты грузинского канала Formula поехали в Метехи (село находится в 20 км от Гори), но женщину не нашли. Местные жители рассказали каналу, что она сейчас живет у дочери и отказалась давать комментарии СМИ. Некоторые из них помнят ее сына и подтверждают, что речь идет о российском президенте.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Грузия, русский язык, Ленинград, биография, язык, Кристина Курчаб-Редлих
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