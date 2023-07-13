Польская писательница Курчаб-Редлих: В ленинградском дворе все знали, что Вова не сын Путиных

"Ему написали год рождения 1952-й. Новая мать – Марья Ивановна Шеломова и новый отец – Владимир Спиридонович. Новый отец, новая мать, новое место и дата рождения. И представьте себе этого мальчика, которого опять переслали, как пакет, без обратного адреса, и что ему нужно найти себя в новой обстановке. А обстановка очень бедная", – рассказала она.
Писательница отметила, что новые родители жили в коммунальной квартире и очень бедно – без горячей воды, с туалетом в коридоре и с оборванной лестницей.
"И что самое главное? Там был большой двор, в котором все знали друг о друге все, потому что окна открытые все лето. И никто абсолютно не помнил этой женщины беременной, и никто ее не видел с коляской и ребенком. И надо подчеркнуть, что ей было уже 42 года, когда она приняла Вовку. Она еле-еле пережила ленинградскую блокаду, она почти уже умерла от голода, но все-таки ее вытащили из-под трупов... Она пережила все это. И когда закончилась война, ей было 33 года, но она не могла рожать. И вдруг 42 года – и бах! – ребенок", – объяснила Курчаб-Редлих.
Она подчеркнула, что ездила в Ленинград и общалась с жителями того двора.
"Рассказали, что в один прекрасный день пришла Марья Ивановна, тетя Маша, привела с собой за ручку мальчика и сказала: "Ребята, это мой сын Вовочка. Не обижайте его". То есть появился новый человечек в этом дворе. Ну, и он в этом дворе рос. [...] Ему надо было постоянно утверждать себя, что он такой, как и другие, то есть драться. Во дворе знали, что он не сын Путиных. И ему надо было отбиваться ото всех, кто его обижал. А он уже знал самбо и сильно дрался. И даже защищал других. И он рос в обстановке маленькой хулиганерии", – рассказала Курчаб-Редлих.
Польская писательница Курчаб-Редлих: Отчим начал ненавидеть Путина и очень сильно его избивал. Этот маленький человек вдруг идет в школу, где все знают, что он внебрачный ребенок, что на Кавказе это ужасная вещь. Читайте полную версию интервью
В официальной биографии Путина сказано, что он родился в Ленинграде в 1952 году, его мать – Мария Шеломова, отец – Владимир Путин.
Курчаб-Редлих утверждает, что на самом деле мать Путина зовут Вера Путина и что она родила его не в Ленинграде, а в деревне Терехино Пермского края. С биологическим отцом Путина, которого звали Платон Привалов, его мать в браке не состояла. По информации журналистки, позже женщина вышла замуж за грузина Георгия Осепашвили и переехала с сыном к нему в Грузию. У Путина с отчимом, как выяснила Курчаб-Редлих, были сложные отношения, тот его избивал.
Мария Шеломова и Владимир Путин, которые в официальной биографии президента России названы его родителями, умерли. Вера Путина жила в Грузии (информация о ее смерти появилась в июне 2023 года). В марте 2022 года журналисты грузинского канала Formula поехали в Метехи (село находится в 20 км от Гори), но женщину не нашли. Местные жители рассказали каналу, что она сейчас живет у дочери и отказалась давать комментарии СМИ. Некоторые из них помнят ее сына и подтверждают, что речь идет о российском президенте.