Польская писательница Курчаб-Редлих: В ленинградском дворе все знали, что Вова не сын Путиных

"Ему написали год рождения 1952-й. Новая мать – Марья Ивановна Шеломова и новый отец – Владимир Спиридонович. Новый отец, новая мать, новое место и дата рождения. И представьте себе этого мальчика, которого опять переслали, как пакет, без обратного адреса, и что ему нужно найти себя в новой обстановке. А обстановка очень бедная", – рассказала она.

Писательница отметила, что новые родители жили в коммунальной квартире и очень бедно – без горячей воды, с туалетом в коридоре и с оборванной лестницей.

"И что самое главное? Там был большой двор, в котором все знали друг о друге все, потому что окна открытые все лето. И никто абсолютно не помнил этой женщины беременной, и никто ее не видел с коляской и ребенком. И надо подчеркнуть, что ей было уже 42 года, когда она приняла Вовку. Она еле-еле пережила ленинградскую блокаду, она почти уже умерла от голода, но все-таки ее вытащили из-под трупов... Она пережила все это. И когда закончилась война, ей было 33 года, но она не могла рожать. И вдруг 42 года – и бах! – ребенок", – объяснила Курчаб-Редлих.

Она подчеркнула, что ездила в Ленинград и общалась с жителями того двора.

"Рассказали, что в один прекрасный день пришла Марья Ивановна, тетя Маша, привела с собой за ручку мальчика и сказала: "Ребята, это мой сын Вовочка. Не обижайте его". То есть появился новый человечек в этом дворе. Ну, и он в этом дворе рос. [...] Ему надо было постоянно утверждать себя, что он такой, как и другие, то есть драться. Во дворе знали, что он не сын Путиных. И ему надо было отбиваться ото всех, кто его обижал. А он уже знал самбо и сильно дрался. И даже защищал других. И он рос в обстановке маленькой хулиганерии", – рассказала Курчаб-Редлих.

Польская писательница Курчаб-Редлих: Отчим начал ненавидеть Путина и очень сильно его избивал. Этот маленький человек вдруг идет в школу, где все знают, что он внебрачный ребенок, что на Кавказе это ужасная вещь. Читайте полную версию интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube