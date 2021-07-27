Попытки Путина выставить украинцев "россиянами" обречены на поражение – МИД Польши

В МИД Польши напомнили, что "спор памяти" между народами Центральной и Восточной Европы с Россией никуда не исчез Фото: ЕРА

Чиновник отметил, что "спор памяти" между народами Центральной и Восточной Европы с Россией никуда не исчез, а "борьба за власть над умами и сердцами будет продолжаться".

В качестве примера Пшидач напомнил о "попытке Путина показать, что украинцы – на самом деле россияне или малороссы". Пшидач назвал такие высказывания "попытками фальшивой интерпретации" со стороны Москвы. Он добавил, что власти РФ "обречены на поражение, потому что они не опираются на правду".