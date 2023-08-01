После атаки дронов на Москву авиакомпания Turkmenistan Airlines отказалась от полетов в столицу РФ

"В связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов начиная с 1 августа 2023 года все рейсы Turkmenistan Airlines, осуществляющие полеты по направлению Ашхабад – Москва – Ашхабад, будут приостановлены", – говорится в сообщении.
Авиакомпания уведомила, что вместо Москвы ее самолеты будут лететь в российский город Казань (Татарстан).
Российское издание "Медуза" связывает это решение с атаками беспилотников на Москву, которые произошли 30 июля и 1 августа.
В ночь на 1 августа беспилотные летательные аппараты атаковали комплекс "Москва-Сити" в столице страны-агрессора РФ. Повреждено одно из зданий, где располагаются центральные ведомства.
Это уже вторая атака на "Москва-Сити" за последние дни. Предыдущий раз взрывы в столице РФ прогремели в ночь на 30 июля. В результате было повреждено 50-этажное здание.
Для Украины на фоне последних массированных ракетных ударов РФ происходящее в Москве – это "третичное и малоинтересное событие", заявили в Офисе президента Украины. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк предположил, что атаковавшие Москву дроны могут быть российскими. "Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям", – отметил он.