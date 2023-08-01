После атаки дронов на Москву авиакомпания Turkmenistan Airlines отказалась от полетов в столицу РФ

"В связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов начиная с 1 августа 2023 года все рейсы Turkmenistan Airlines, осуществляющие полеты по направлению Ашхабад – Москва – Ашхабад, будут приостановлены", – говорится в сообщении.

Авиакомпания уведомила, что вместо Москвы ее самолеты будут лететь в российский город Казань (Татарстан).

Российское издание "Медуза" связывает это решение с атаками беспилотников на Москву, которые произошли 30 июля и 1 августа.