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После атаки дронов на Москву авиакомпания Turkmenistan Airlines отказалась от полетов в столицу РФ

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Туркменская авиакомпания заменила Москву Казанью
Туркменская авиакомпания заменила Москву Казанью
Фото: Turkmenistan Airlines / Facebook

1 августа авиакомпания Turkmenistan Airlines объявила на своем сайте о приостановке полетов своих самолетов в столицу страны-агрессора России Москву.

"В связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов начиная с 1 августа 2023 года все рейсы Turkmenistan Airlines, осуществляющие полеты по направлению Ашхабад – Москва – Ашхабад, будут приостановлены", – говорится в сообщении.

Авиакомпания уведомила, что вместо Москвы ее самолеты будут лететь в российский город Казань (Татарстан).

Российское издание "Медуза" связывает это решение с атаками беспилотников на Москву, которые произошли 30 июля и 1 августа.

Контекст:

В ночь на 1 августа беспилотные летательные аппараты атаковали комплекс "Москва-Сити" в столице страны-агрессора РФ. Повреждено одно из зданий, где располагаются центральные ведомства.

Это уже вторая атака на "Москва-Сити" за последние дни. Предыдущий раз взрывы в столице РФ прогремели в ночь на 30 июляВ результате было повреждено 50-этажное здание.

Для Украины на фоне последних массированных ракетных ударов РФ происходящее в Москве – это "третичное и малоинтересное событие", заявили в Офисе президента Украины. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк предположил, что атаковавшие Москву дроны могут быть российскими. "Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям", – отметил он.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Москва, беспилотники, самолеты, Туркменистан, Turkmenistan Airlines, безопасность, Казань, авиакомпания
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