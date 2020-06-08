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После двухнедельной обсервации украинские миротворцы отправились в Косово

Украинские военные перед заграничной командировкой прошли двухнедельную обсервацию в Центре медицинской реабилитации и санаторного лечения в Трускавце.

Во время обсервации военнослужащие дважды проходили ПЦР-тестирование
Во время обсервации военнослужащие дважды проходили ПЦР-тестирование
Фото: mil.gov.ua / Flickr

40 военных отправились с миротворческой миссией в Косово после двухнедельной изоляции, во время обсервации военнослужащие дважды проходили ПЦР-тестирование, сообщает "АрміяInform" 8 июня.

Это четвертый миротворческий контингент, который проходил обсервацию в Трускавецком военном санатории с начала карантина. И это первый случай, когда обсервация осуществлялась перед поездкой за границу, отметил начальник ЦМРСЛ "Трускавецкий", полковник Василий Волчанский.

Центр выдает медицинские сертификаты, которые позволяют пересекать границу Украины и не проходить обсервацию за рубежом.

Косово ранее входило в состав Югославии (позже – Сербии). В 1991 году Приштина объявила о создании независимой республики, в результате в стране начались столкновения между сторонниками отделения и правительственными силами. В 1999 году в Косово был введен военный контингент НАТО, а страна перешла под управление ООН.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. По состоянию на 26 августа 2019-го статус Косово признали 100 из 193 стран – членов Организации Объединенных Наций. Сербия не признает статус республики. Китай и Россия как постоянные члены Совета Безопасности блокируют вступление Косово в ООН.

Теги: Украина, ООН, Косово, миротворцы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, обсервация
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