Дания заявила, что будет вмешиваться в проведение акций по сожжению Корана

В документе отмечается, что свобода слова остается одной из важнейших и широко применимых ценностей в королевстве. В то же время, работая над развитием сотрудничества с другими государствами, Дания хочет строить партнерство с учетом ситуации с безопасностью в Европе, а не сеять раздор между народами.

"В настоящее время мы столкнулись с ситуацией, когда сожжение священного Корана в Дании достигло такого уровня, что во многих частях света на разных континентах Дания рассматривается как страна, способствующая оскорблению и принижению культур, религий и традиций других стран. 15 правительств выступили с осуждением Дании. Наши послы были вызваны на переговоры. В понедельник состоится заседание Организации исламского сотрудничества в связи с сожжением священного Корана в Дании и Швеции", – говорится в заявлении.

Правительство считает, что действия некоторых из протестующих имели целью оскорбить и спровоцировать реакцию в других странах. Оно "однозначно дистанцируется" и осуждает акции с сожжением мусульманской святыни, которые являются глубоко оскорбительными и безрассудными действиями и совершены несколькими людьми, которые "не представляют ценностей датского общества".

"Правительство Дании будет изучать возможность вмешательства в особые ситуации, когда, например, оскорбляются другие страны, культуры и религии и когда это может иметь значительные негативные последствия для Дании, не в последнюю очередь с точки зрения безопасности. Разумеется, это должно быть сделано в рамках конституционно защищенной свободы выражения мнений", – написано в заявлении.

24 июля в Копенгагене двое участников акции протеста демонстративно сожгли Коран возле здания посольства Ирака в Дании. Протестующие были из группы, которая называет себя "Датские патриоты" и, по данным СМИ, уже проводила похожие акции. Участники растоптали Коран и подожгли книгу на подносе из фольги на земле рядом с флагом Ирака.