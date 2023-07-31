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Дания заявила, что будет вмешиваться в проведение акций по сожжению Корана

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"Мусульманские святыни уничтожают несколько людей, которые "не представляют ценностей датского общества", датское правительство
"Мусульманские святыни уничтожают несколько людей, которые "не представляют ценностей датского общества", – датское правительство
Фото: ЕРА

Власти Дании рассматривают возможность вмешиваться в общественные акции с Кораном, если они оскорбляют другие страны, их культуру и религию, а также могут привести к значительным негативным последствиям. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 30 июля датским правительством.

В документе отмечается, что свобода слова остается одной из важнейших и широко применимых ценностей в королевстве. В то же время, работая над развитием сотрудничества с другими государствами, Дания хочет строить партнерство с учетом ситуации с безопасностью в Европе, а не сеять раздор между народами.

"В настоящее время мы столкнулись с ситуацией, когда сожжение священного Корана в Дании достигло такого уровня, что во многих частях света на разных континентах Дания рассматривается как страна, способствующая оскорблению и принижению культур, религий и традиций других стран. 15 правительств выступили с осуждением Дании. Наши послы были вызваны на переговоры. В понедельник состоится заседание Организации исламского сотрудничества в связи с сожжением священного Корана в Дании и Швеции", – говорится в заявлении.

Правительство считает, что действия некоторых из протестующих имели целью оскорбить и спровоцировать реакцию в других странах. Оно "однозначно дистанцируется" и осуждает акции с сожжением мусульманской святыни, которые являются глубоко оскорбительными и безрассудными действиями и совершены несколькими людьми, которые "не представляют ценностей датского общества".

"Правительство Дании будет изучать возможность вмешательства в особые ситуации, когда, например, оскорбляются другие страны, культуры и религии и когда это может иметь значительные негативные последствия для Дании, не в последнюю очередь с точки зрения безопасности. Разумеется, это должно быть сделано в рамках конституционно защищенной свободы выражения мнений", – написано в заявлении.

24 июля в Копенгагене двое участников акции протеста демонстративно сожгли Коран возле здания посольства Ирака в Дании. Протестующие были из группы, которая называет себя "Датские патриоты" и, по данным СМИ, уже проводила похожие акции. Участники растоптали Коран и подожгли книгу на подносе из фольги на земле рядом с флагом Ирака.

Контекст:

В Европе уже несколько раз сжигали Коран на акциях протеста, согласованных с властями.

Так, 21 января в Стокгольме (Швеция) лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран в знак протеста против вступления Швеции в НАТО. Reuters отмечало, что Палудану акцию разрешили, и в документах говорилось, что "протест был направлен против ислама и попытки [президента Турции Реджепа] Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции".

Инцидент привел к осложнению отношений между Швецией и Турцией. В частности, Турция отменила визит в Анкару министра обороны Швеции, в рамках которого планировались переговоры о расширении НАТО.

28 июня возле одной из мечетей Стокгольма прошла новая согласованная с полицией акция протеста с сожжением Корана. Организатор акции, 37-летний уроженец Ирака Салван Момика заявлял накануне, что призывает Швецию "проснуться". "Мы сожжем Коран. Мы скажем: "Проснитесь, Швеция. Это демократия. Она в опасности", если они скажут, что мы не можем этого делать", – сказал он. Перед тем как Момика сжег Коран, он намазал его беконом и вырвал несколько страниц.

Из-за сожжения Корана в разных странах протестовали мусульмане.

15 июля в Стокгольме возле посольства Израиля в Швеции прошла акция, организатор которой ранее заявлял, что будет сжигать Тору и Библию в ответ на недавние сожжения Корана в этом городе. Однако организатор акции не стал поджигать книги, он заявил, что он мусульманин и другие книги мусульмане не сжигают. По его словам, цель акции – показать разницу между свободой слова и действиями против других этнических групп.

Теги: протесты, Дания, акция, Коран
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