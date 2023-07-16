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В Стокгольме организатор акции по сожжению Торы и Библии заявил, что не будет этого делать, ибо он мусульманин

Полиция Стокгольма разрешила акцию с сожжением книг христиан
Полиция Стокгольма разрешила акцию с сожжением книг христиан
Фото: ЕРА

15 июля в Стокгольме возле посольства Израиля в Швеции прошла акция, организатор которой заявлял, что будет сжигать христианские книги Тору и Библию. Об этом сообщил местный телеканал SVT.

Организатором акции был 30-летний мужчина, который заявлял ее как ответ на недавние сожжения в Стокгольме священной книги мусульман Корана.

Решение полиции разрешить акцию по сожжению Торы и Библии "вызвало бурную реакцию", отмечает телеканал, и в связи с акцией возле израильского посольства собрались ряд СМИ, в том числе международных.

SVT подчеркнуло, что Всемирный еврейский конгресс, Центральный еврейский совет Швеции, президент Израиля Ицхак Герцог заранее осудили эти планы.

Однако Тору и Библию организатор акции не стал поджигать, он выбросил зажигалку со словами, что он мусульманин, и другие книги мусульмане не сжигают.

По его словам, он никогда не собирался сжигать книги, а цель его акции – показать разницу между свободой слова и действиями против других этнических групп.

Контекст:

21 января в Стокгольме лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран в знак протеста против вступления Швеции в НАТО. Reuters отмечало, что Палудану акцию разрешили, и в документах говорилось, что "протест был направлен против ислама и попытки [президента Турции Реджепа] Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции".

Инцидент привел к осложнению отношений между Швецией и Турцией. В частности, Турция отменила визит в Анкару министра обороны Швеции, в рамках которого планировались переговоры о расширении НАТО.

28 июня возле одной из мечетей Стокгольма прошла новая согласованная полицией акция протеста с сожжением Корана. Организатор акции – 37-летний уроженец Ирака Салван Момика заявлял накануне, что призывает Швецию "проснуться". "Мы сожжем Коран. Мы скажем: "Проснитесь, Швеция. Это демократия. Она в опасности", если они скажут, что мы не можем этого делать", – сказал он. Перед тем как Момика сжег Коран, он намазал его беконом и вырвал несколько страниц.

Из-за сожжения Корана в разных странах протестовали мусульмане.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Швеция, посольство, книги, мусульмане, Стокгольм, акция
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