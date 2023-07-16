В Стокгольме организатор акции по сожжению Торы и Библии заявил, что не будет этого делать, ибо он мусульманин

Организатором акции был 30-летний мужчина, который заявлял ее как ответ на недавние сожжения в Стокгольме священной книги мусульман Корана.

Решение полиции разрешить акцию по сожжению Торы и Библии "вызвало бурную реакцию", отмечает телеканал, и в связи с акцией возле израильского посольства собрались ряд СМИ, в том числе международных.

SVT подчеркнуло, что Всемирный еврейский конгресс, Центральный еврейский совет Швеции, президент Израиля Ицхак Герцог заранее осудили эти планы.

Однако Тору и Библию организатор акции не стал поджигать, он выбросил зажигалку со словами, что он мусульманин, и другие книги мусульмане не сжигают.

По его словам, он никогда не собирался сжигать книги, а цель его акции – показать разницу между свободой слова и действиями против других этнических групп.