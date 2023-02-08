Полиция Стокгольма отказала заявителю, желавшему публично сжечь Коран возле турецкого посольства

Спикер стокгольмской полиции Ола Эстерлинг объяснила, что прежде чем отказать заявителю, полици консультировалась со своим подразделением, службой государственной безопасности Швеции (Säpo).

Был сделан вывод, что в случае сожжение Корана не могут быть гарантированы общественный порядок и безопасность, и очередное публичное надругательство над священной книгой мусульман может серьезно повлиять на национальную безопасность Швеции.

Известно, что проведение акции планировали на 12.00 четверга, 9 февраля. Заявку подавало "частное лицо, представляющее культурное объединение".

В полиции подчеркнули, что на этот раз сжигать Коран собирался не лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан, который сжег Коран 21 января в Стокгольме в знак протеста против вступления Швеции в НАТО, а также в поддержку курдов. Reuters отмечал, что Палудану акцию разрешили, и в документах говорилось, что "протест был направлена против ислама и попытки [президента Турции Реджепа] Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции".

Инцидент привел к осложнению отношений между Швецией и Турцией. В частности, Турция отменила визит в Анкару министра обороны Швеции, в рамках которого планировались переговоры о расширении НАТО.

Из-за предыдущего сожжения в Стокгольме Корана в разных странах протестовали мусульмане.