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Полиция Стокгольма отказала заявителю, желавшему публично сжечь Коран возле турецкого посольства

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Из-за предыдущего сожжения Корана в разных странах протестовали мусульмане
Из-за предыдущего сожжения Корана в разных странах протестовали мусульмане
Фото: ЕРА

Один из жителей Швеции подавал заявку на акцию со сжиганием Корана возле посольства Турции в Стокгольме, но полиция не дала на это разрешение из соображений безопасности. Об этом 8 февраля сообщает шведская медиа-компания SVT Nyheter.

Спикер стокгольмской полиции Ола Эстерлинг объяснила, что прежде чем отказать заявителю, полици консультировалась со своим подразделением, службой государственной безопасности Швеции (Säpo).

Был сделан вывод, что в случае сожжение Корана не могут быть гарантированы общественный порядок и безопасность, и очередное публичное надругательство над священной книгой мусульман может серьезно повлиять на национальную безопасность Швеции.

Известно, что проведение акции планировали на 12.00 четверга, 9 февраля. Заявку подавало "частное лицо, представляющее культурное объединение".

В полиции подчеркнули, что на этот раз сжигать Коран собирался не лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан, который сжег Коран 21 января в Стокгольме в знак протеста против вступления Швеции в НАТО, а также в поддержку курдов. Reuters отмечал, что Палудану акцию разрешили, и в документах говорилось, что "протест был направлена против ислама и попытки [президента Турции Реджепа] Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции".

Инцидент привел к осложнению отношений между Швецией и Турцией. В частности, Турция отменила визит в Анкару министра обороны Швеции, в рамках которого планировались переговоры о расширении НАТО.

Из-за предыдущего сожжения в Стокгольме Корана в разных странах протестовали мусульмане.

Контекст:

Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года, после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

28 из 30 членов НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в Альянс, заявлял генсек союза Йенс Столтенберг 20 октября 2022 года. Кроме Турции, его не ратифицировала Венгрия. Ожидается, что Будапешт примет это решение в начале 2023 года.

Турция выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявки на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая Эрдоган, Турция не одобряет заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: ислам, религия, протесты, Швеция, посольство, полиция, мусульмане, Стокгольм
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