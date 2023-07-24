В Дании перед посольством Ирака протестующие сожгли Коран

Протестующие были из группы, которая называет себя "Датские патриоты" и уже проводила похожую акцию на прошлой неделе, отмечает агентство.
На этот раз они растоптали Коран и подожгли книгу на подносе из фольги на земле рядом с флагом Ирака, пишет Reuters.
Журналисты обращают внимание, что 22 июля в столице Ирака Багдаде прошла акция протеста против сожжения Корана в скандинавских странах.
В тот же день верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что за осквернение Корана должно быть "самое суровое наказание".
В Европе уже несколько раз сжигали Коран на акциях протеста, согласованных с властями.
Так, 21 января в Стокгольме (Швеция) лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран в знак протеста против вступления Швеции в НАТО. Reuters отмечало, что Палудану акцию разрешили, и в документах говорилось, что "протест был направлен против ислама и попытки [президента Турции Реджепа] Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции".
Инцидент привел к осложнению отношений между Швецией и Турцией. В частности, Турция отменила визит в Анкару министра обороны Швеции, в рамках которого планировались переговоры о расширении НАТО.
28 июня возле одной из мечетей Стокгольма прошла новая согласованная с полицией акция протеста с сожжением Корана. Организатор акции, 37-летний уроженец Ирака Салван Момика, заявлял накануне, что призывает Швецию "проснуться". "Мы сожжем Коран. Мы скажем: "Проснитесь, Швеция. Это демократия. Она в опасности", если они скажут, что мы не можем этого делать", – сказал он. Перед тем как Момика сжег Коран, он намазал его беконом и вырвал несколько страниц.
Из-за сожжения Корана в разных странах протестовали мусульмане.
15 июля в Стокгольме возле посольства Израиля в Швеции прошла акция, организатор которой ранее заявлял, что будет сжигать Тору и Библию в ответ на недавние сожжения Корана в этом городе. Однако организатор акции не стал поджигать книги, он заявил, что он мусульманин и другие книги мусульмане не сжигают. По его словам, цель акции – показать разницу между свободой слова и действиями против других этнических групп.