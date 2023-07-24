В Дании перед посольством Ирака протестующие сожгли Коран

Протестующие были из группы, которая называет себя "Датские патриоты" и уже проводила похожую акцию на прошлой неделе, отмечает агентство.

На этот раз они растоптали Коран и подожгли книгу на подносе из фольги на земле рядом с флагом Ирака, пишет Reuters.

Журналисты обращают внимание, что 22 июля в столице Ирака Багдаде прошла акция протеста против сожжения Корана в скандинавских странах.

В тот же день верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что за осквернение Корана должно быть "самое суровое наказание".