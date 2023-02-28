Президент Азербайджана принял Лаврова и передал "наилучшие пожелания Путину"

Во время встречи Алиев говорил о всестороннем развитии отношений между двумя странами и высказал надежду на серьезные взаимные шаги в сферах традиционного взаимодействия. Он также выразил удовлетворение от того, что возобновляется докоронавирусное сообщение между двумя странами, в частности стало больше авиарейсов.

"Также хотел бы попросить вас передать мои приветствия и наилучшие пожелания [президенту РФ] Владимиру Владимировичу Путину", – заявил Алиев.

Лавров, в свою очередь, также передал Алиеву "привет и дружеские пожелания" от Путина.