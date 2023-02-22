Международный суд ООН обязал Азербайджан обеспечить свободный проезд в Нагорный Карабах по Лачинскому коридору

Армения просила суд ООН в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации принять обеспечительные меры и обязать Азербайджан "прекратить организацию и поддержку предполагаемых “протестов", блокирующих движение по Лачинскому коридору.
"Азербайджанская Республика – до вынесения окончательного решения по делу и в соответствии с со своими обязательствами в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации – должна принять все имеющиеся в ее распоряжении меры для обеспечения беспрепятственного передвижения лиц, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях", – говорится в решении.
Суд при этом отказал Азербайджану в применении временных мер по их запросу, что якобы у Азербайджана появилась новая информация об установке Арменией мин на территории Азербайджана.
"Судьи постановили, что Азербайджан не представил доказательств, которые свидетельствовали бы о том, что предполагаемые действия Армении направлены на ущемление прав лиц азербайджанского происхождения", – объяснили в ООН.
12 декабря 2022 года на дороге началась акция азербайджанских активистов, заявивших, что в Нагорном Карабахе продолжается незаконная добыча полезных ископаемых, которые затем перевозят в Армению.
10 января 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "о блокаде там не может быть и речи", и в Нагорный Карабах везут "для проживающих там армян и продовольствие, и другие необходимые средства".
В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. Нагорный Карабах на международном уровне признан частью Азербайджана.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца. Стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. В ходе конфликта, как отметило Radio Free Europe / Radio Liberty, погибло около 7 тыс. человек.
В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский.
Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев утверждал, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.
В сентябре 2022 года ситуация в регионе опять обострилась. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. В ходе столкновений погибло около 300 человек. Cекретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил 15 сентября, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня.