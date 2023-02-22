Международный суд ООН обязал Азербайджан обеспечить свободный проезд в Нагорный Карабах по Лачинскому коридору

Армения просила суд ООН в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации принять обеспечительные меры и обязать Азербайджан "прекратить организацию и поддержку предполагаемых “протестов", блокирующих движение по Лачинскому коридору.

"Азербайджанская Республика – до вынесения окончательного решения по делу и в соответствии с со своими обязательствами в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации – должна принять все имеющиеся в ее распоряжении меры для обеспечения беспрепятственного передвижения лиц, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях", – говорится в решении.

Суд при этом отказал Азербайджану в применении временных мер по их запросу, что якобы у Азербайджана появилась новая информация об установке Арменией мин на территории Азербайджана.

"Судьи постановили, что Азербайджан не представил доказательств, которые свидетельствовали бы о том, что предполагаемые действия Армении направлены на ущемление прав лиц азербайджанского происхождения", – объяснили в ООН.

12 декабря 2022 года на дороге началась акция азербайджанских активистов, заявивших, что в Нагорном Карабахе продолжается незаконная добыча полезных ископаемых, которые затем перевозят в Армению.

10 января 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "о блокаде там не может быть и речи", и в Нагорный Карабах везут "для проживающих там армян и продовольствие, и другие необходимые средства".