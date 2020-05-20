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Президент Палестины объявил о выходе из всех соглашений с Израилем и США

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении действия всех соглашений, которые были заключены с Израилем и США. Так он отреагировал на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о намерении аннексировать Западный берег реки Иордан.

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Президент Палестины Махмуд Аббас призвал Израиль нести всю ответственность перед международным сообществом
Президент Палестины Махмуд Аббас призвал Израиль нести всю ответственность перед международным сообществом
Фото: ЕРА

Палестина приняла решение расторгнуть все договоренности с Израилем и США из-за намерений израильского правительства присоединить Западный берег реки Иордан. Об этом заявил президент страны Махмуд Аббас 19 мая, сообщает агентство WAFA.

"Палестина освобождается от всех соглашений и договоренностей с правительствами США и Израиля и от всех обязательств, основанных на этих договоренностях и соглашениях, в том числе в сфере безопасности",  заявил Аббас.

Президент Палестины призвал Израиль нести всю ответственность перед международным сообществом как стране-оккупанту, а Соединенные Штаты назвал ответственными за "притеснения палестинского народа".

При этом Аббас отметил, что Палестина готова вернуться к переговорам при посредничестве третьей стороны.

17 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании Кнессета объявил о намерении аннексировать Западный берег реки Иордан.

После признания Соединенными Штатами суверенитета Израиля над Голанскими высотами в марте 2019 года Нетаньяху говорил о возможной аннексии Иудеи и Самарии на Западном берегу.

В сентябре 2019-го Нетаньяху заявил, что закон о распространении суверенитета Израиля на Западный берег реки Иордан будет принят, если его переизберут на пост главы правительства. В ООН подчеркивали, что такой шаг Израиля стал бы "серьезным нарушением международного права".

Теги: Израиль, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Махмуд Аббас, река Иордан, Западный берег реки Иордан
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