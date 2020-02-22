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Пристайко обсудил с заместителем госсекретаря США агрессию РФ и евроатлантическую интеграцию Украины

Встреча замглавы Госдепартамента США Стивена Бигуна и министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко прошла в Вашингтоне.

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Пристайко выслушал слова поддержки от замглавы Госдепа
Пристайко выслушал слова поддержки от замглавы Госдепа
Фото: ЕРА

Заместитель госсекретаря США Стивен Бигун 21 февраля встретился в Вашинтоне с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, они обсудили общее стремление к мирному урегулированию агрессии России в Украине. Об этом говорится в сообщении официального представителя Государственного департамента США Морган Ортагус.

Замгоссекретаря "поздравил министра иностранных дел Украины с прогрессом, достигнутым правительством его страны в борьбе с коррупцией и в проведении реформ", сказано в релизе.

Дипломаты также обсудили пути дальнейшей интеграции Украины с евроатлантическим сообществом в военной, инвестиционной и торговой сферах.

Пристайко прибыл в США для участия в сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: США, Украина, реформы, Госдепартамент США, российская агрессия, Вадим Пристайко, Стивен Бигун
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