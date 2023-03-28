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Во Франции беспорядки, правительство отказалось брать "паузу" для обсуждения пенсионной реформы

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В Париже полиция задержала не менее 27 человек
В Париже полиция задержала не менее 27 человек
Фото: EPA

На улицы разных городов Франции на протесты против пенсионной реформы 28 марта вышли 740 тыс. человек. Об этом сообщило местное издание Le Figaro со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

В частности, в Париже на демонстрации вышли 93 тыс. человек. В то же время, по подсчетам профсоюза, на улицы вышли около 2 млн человек. 

По данным МВД, для дежурства в столице и регионах мобилизовали 13 тыс. правоохранителей.

Сегодня противники пенсионной реформы вышли на 10-ю забастовку. France 24 пишет, что протесты превратились в беспорядки. В ряде городов произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. Как сообщил BFM TV, в Париже полиция задержала не менее 27 человек. 

Журналист Agence de Presse Клемент Ленот опубликовал кадры столкновений демонстрантов с полицией. 

Пресс-служба Национальной полиции в Twitter сообщила, что демонстранты "безудержно" атаковали  правоохранителей.

Глава Демократической конфедерации труда Лоран Берже сегодня призвал власти взять паузу в 1,5 месяца в осуществлении реформы и привлечь посредников для выработки компромисса.

Правительство Франции отказалось. Представитель Кабмина Оливье Веран заявила, что не видит необходимости в привлечении посредников для урегулирования ситуации. Она также не считает целесообразным ставить реформу "на паузу" для поиска компромисса, пишут местные СМИ.

Контекст:

Движение протеста против пенсионной реформы превратилось в крупнейший внутренний кризис второго срока Макрона, отметил France 24. Акции протеста против пенсионной реформы собираются регулярно с января. Люди выходят и в Париже, и в других городах Франции. Были случаи столкновения с полицией и аресты. С начала протестов начато 17 расследований против демонстрантов, сообщала французская полиция. В то же время правоохранителей критикуют за "жестокую тактику", а Европейский совет призывал защищать демонстрантов от "полицейского насилия и произвольных арестов".

Из-за забастовок был перенесен визит в Париж короля Великобритании Чарльза III.

Пенсионная реформа предполагает постепенное повышение официального возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году. Проект реформы представила премьер-министр Франции 10 января. Уже на следующий день профсоюзы во Франции призвали ко всеобщей забастовке.

Правительство заявляет, что реформа необходима для сокращения дефицита бюджета, сообщило RFI. В свою очередь, профсоюзы считают, что реформа плохо скажется на низкооплачиваемых работниках и заставит людей, которые начали заниматься физическим трудом в молодости, дольше работать. 

Как сообщило RFI, Борн 16 марта объявила о принятии законопроекта о пенсионной реформе через ст. 49.3 конституции, которая дает право исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом. Так власти удалось избежать голосования за документ в нижней палате парламента Франции.

Теги: Франция, пенсии, беспорядки, Париж, реформа, демонстрации
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