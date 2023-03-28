Во Франции беспорядки, правительство отказалось брать "паузу" для обсуждения пенсионной реформы

В частности, в Париже на демонстрации вышли 93 тыс. человек. В то же время, по подсчетам профсоюза, на улицы вышли около 2 млн человек.
По данным МВД, для дежурства в столице и регионах мобилизовали 13 тыс. правоохранителей.
Сегодня противники пенсионной реформы вышли на 10-ю забастовку. France 24 пишет, что протесты превратились в беспорядки. В ряде городов произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. Как сообщил BFM TV, в Париже полиция задержала не менее 27 человек.
Журналист Agence de Presse Клемент Ленот опубликовал кадры столкновений демонстрантов с полицией.
* Affrontements en cours à #Paris en tête de la #Manif28Mars #greve28mars pic.twitter.com/ILeKel0YQi— Clément Lanot (@ClementLanot) March 28, 2023
* Premières tensions en cours à #Paris en tête de la manif contre la #ReformeDesRetaites. #greve28mars pic.twitter.com/zrwmdWrB6L— Clément Lanot (@ClementLanot) March 28, 2023
Пресс-служба Национальной полиции в Twitter сообщила, что демонстранты "безудержно" атаковали правоохранителей.
* #Manifestations28Mars *— Police nationale (@PoliceNationale) March 28, 2023
Dans plusieurs villes comme ici à #Bordeaux et #Lyon, des casseurs s'en prennent sans retenue aux policiers au moyen de projectiles. Certains bombent les dômes des caméras de surveillance.
* Pour votre sécurité, désolidarisez-vous des groupes violents pic.twitter.com/7CHupAGWKQ
Глава Демократической конфедерации труда Лоран Берже сегодня призвал власти взять паузу в 1,5 месяца в осуществлении реформы и привлечь посредников для выработки компромисса.
Правительство Франции отказалось. Представитель Кабмина Оливье Веран заявила, что не видит необходимости в привлечении посредников для урегулирования ситуации. Она также не считает целесообразным ставить реформу "на паузу" для поиска компромисса, пишут местные СМИ.
Движение протеста против пенсионной реформы превратилось в крупнейший внутренний кризис второго срока Макрона, отметил France 24. Акции протеста против пенсионной реформы собираются регулярно с января. Люди выходят и в Париже, и в других городах Франции. Были случаи столкновения с полицией и аресты. С начала протестов начато 17 расследований против демонстрантов, сообщала французская полиция. В то же время правоохранителей критикуют за "жестокую тактику", а Европейский совет призывал защищать демонстрантов от "полицейского насилия и произвольных арестов".
Из-за забастовок был перенесен визит в Париж короля Великобритании Чарльза III.
Пенсионная реформа предполагает постепенное повышение официального возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году. Проект реформы представила премьер-министр Франции 10 января. Уже на следующий день профсоюзы во Франции призвали ко всеобщей забастовке.
Правительство заявляет, что реформа необходима для сокращения дефицита бюджета, сообщило RFI. В свою очередь, профсоюзы считают, что реформа плохо скажется на низкооплачиваемых работниках и заставит людей, которые начали заниматься физическим трудом в молодости, дольше работать.
Как сообщило RFI, Борн 16 марта объявила о принятии законопроекта о пенсионной реформе через ст. 49.3 конституции, которая дает право исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом. Так власти удалось избежать голосования за документ в нижней палате парламента Франции.