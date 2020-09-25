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Путин предложил США заключить договор по кибербезопасности

25 сентября президент Владимир Путин обратился к США с предложением по перезагрузке отношений с Российской Федерацией в сфере кибербезопасности.

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Путин обратился к США с предложением обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы
Путин обратился к США с предложением обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы
Фото: ЕРА

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил властям США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, в том числе с использованием высокотехнологичных методов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля 25 сентября.

В частности, глава Кремля предложил Вашингтону восстановить полномасштабный двусторонний регулярный межведомственный диалог по ключевым вопросам обеспечения международной кибербезопасности на высоком уровне.

Он также призвал поддерживать непрерывную и эффективную работу каналов связи между компетентными ведомствами двух стран по линии центров по уменьшению ядерной опасности, групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты и должностных лиц высокого уровня, курирующих проблематику международной кибербезопасности в рамках структур, связанных с вопросами обеспечения национальной, в том числе информационной, безопасности.

Путин предложил США совместно разработать и заключить двустороннее межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве по аналогии с действующим советско-американским Соглашением о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 года.

Лидер России обратился к США с предложением обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием информационных технологий и высокотехнологичных методов. Он призвал США "дать ход российско-американскому профессиональному экспертному диалогу по вопросам международной информационной безопасности, не делая его заложником наших политических разногласий".

По словам Путина, данные меры направлены на повышение уровня доверия между двумя государствами.

Также президент России обратился ко всем странам, включая США, с предложением заключить глобальную договоренность о ненанесении первыми удара с использованием информационных технологий друг против друга.

В последние несколько лет хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной территорий, обвиняли в кибератаках на государственные структуры таких стран, как СШАУкраинаФранцияГерманияВеликобританияЛатвияНидерланды.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Кремль, Вашингтон, кибербезопасность, соглашение
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