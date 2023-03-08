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Путин, тюрьма, бутылка, чеченцы, Даня Милохин, помощь ВСУ. Интервью Гордона с блогером Некоглаем. Видео

 
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Гордон записал интервью с Некоглаем, гуляя по Киеву
Гордон записал интервью с Некоглаем, гуляя по Киеву
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с молдавским блогером Николаем Лебедевым (Некоглаем).

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон записал интервью с Некоглаем, гуляя по Киеву. 

В программе Некоглай говорил о:

  • своем детстве, смерти родителей, родном городе Кишиневе и решении переехать в Россию;
  • своих подписчиках в соцсетях и о том, как за два месяца заработал более $1,5 млн;
  • российском тиктокере Дане Милохине, который во время стрима спел гимн Украины;
  • задержании российскими правоохранителями, пытках и выдворении из России;
  • войне России против Украины и о своем отношении к ней;
  • помощи силам обороны Украины;
  • президенте России Владимире Путине и о том, поддерживают ли его российские блогеры. 

"Это абсолютно бессмысленно – война, не имеющая вообще никакой сути для РФ. Она с самого начала проиграла уже по всем фронтам, как бы они там ни крутили, ни юлили, ни пропагандировали. Как бы они там героически ни "перегруппировались" из Херсона, у них все очень плохо. Это понимают все", – сказал блогер. 

Некоглай родился в 2000 году в Молдове, но до ноября 2022 года года жил в Москве. Блогер выкладывает в своих соцсетях стримы, клипы и юмористические ролики. В TikTok у него более 10 млн подписчиков, в YouTube – более 700 тыс., в Telegram – более 500 тыс.

В ноябре 2022 года Некоглая задержали российские правоохранители за видеопародию на российского военного, которого закидали гранатами в окопе. По словам блогера, в полиции его избили, остригли, раздели и заставляли сесть на бутылку, снимая происходящее на камеру.

После скандала с пародией на российского военного его депортировали из России.

видео

Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Молдова, Кишинев, война России против Украины, Даня Милохин, Некоглай
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