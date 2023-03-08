Путин, тюрьма, бутылка, чеченцы, Даня Милохин, помощь ВСУ. Интервью Гордона с блогером Некоглаем. Видео

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон записал интервью с Некоглаем, гуляя по Киеву.

В программе Некоглай говорил о:

своем детстве, смерти родителей, родном городе Кишиневе и решении переехать в Россию;

своих подписчиках в соцсетях и о том, как за два месяца заработал более $1,5 млн;

российском тиктокере Дане Милохине, который во время стрима спел гимн Украины;

задержании российскими правоохранителями, пытках и выдворении из России;

войне России против Украины и о своем отношении к ней;

помощи силам обороны Украины;

президенте России Владимире Путине и о том, поддерживают ли его российские блогеры.

"Это абсолютно бессмысленно – война, не имеющая вообще никакой сути для РФ. Она с самого начала проиграла уже по всем фронтам, как бы они там ни крутили, ни юлили, ни пропагандировали. Как бы они там героически ни "перегруппировались" из Херсона, у них все очень плохо. Это понимают все", – сказал блогер.

Некоглай родился в 2000 году в Молдове, но до ноября 2022 года года жил в Москве. Блогер выкладывает в своих соцсетях стримы, клипы и юмористические ролики. В TikTok у него более 10 млн подписчиков, в YouTube – более 700 тыс., в Telegram – более 500 тыс.

В ноябре 2022 года Некоглая задержали российские правоохранители за видеопародию на российского военного, которого закидали гранатами в окопе. По словам блогера, в полиции его избили, остригли, раздели и заставляли сесть на бутылку, снимая происходящее на камеру.

После скандала с пародией на российского военного его депортировали из России.