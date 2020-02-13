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Распространение коронавируса в мире. Инфографика “ГОРДОН”

С 20 января, когда Всемирная организация здравоохранения начала публиковать отчеты о распространении коронавируса 2019-nCoV, количество заразившихся выросло с 282 до более чем 45 тыс. В конце января подтвержденные случаи заболевания были зафиксированы только в трех странах за пределами Китая, к середине февраля пневмонию, вызванную 2019-nCoV, диагностировали у пациентов в 24 странах на четырех континентах. "ГОРДОН" составил инфографику о количестве заболевших на основании данных ВОЗ за 12 февраля.

По состоянию на 12 февраля коронавирус стал причиной гибели 1114 человек
По состоянию на 12 февраля коронавирус стал причиной гибели 1114 человек
Фото: EPA

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

В Украине на данный момент не подтверждено ни одного случая заражения. Однако коронавирусом 2019-nCoV заразились двое украинцев, которые работают на круизном лайнере Diamond Princess. Судно стоит на карантине в порту японской Иокогамы с 3 февраля.

МУЛЬТИМЕДИА
Инфографика: Gordonua.com
Теги: Китай, ВОЗ, вирус, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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