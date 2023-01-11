Республиканцы проголосовали за создание подкомитета для расследования действий правоохранительных органов

Об этом сообщили агентства Reuters и Bloomberg.

Республиканцы заявили, что будут использовать свое новое большинство в Палате представителей против министерства юстиции, ФБР и других федеральных агентств, расследующих дела бывшего президента и его сторонников, которые 6 января 2021 года штурмовали Капитолий. Орган начнет "широкомасштабное расследование в отношении администрации Байдена", заявили республиканцы. По их мнению, администрация президента использовала следственные органы как "оружие" против Трампа.

Республиканцы также расследуют заявления о том, что администрация Байдена оказывала давление на крупные технологические компании, чтобы они подвергали цензуре взгляды, противоречащие политике Белого дома, отметило Reuters. В законопроекте о создании комиссии говорится, что законодатели расследуют, как исполнительная власть работает с частным сектором, некоммерческими группами и другими агентствами, "чтобы содействовать действиям против" американских граждан.

В свою очередь представитель Демократической партии Джим Макговерн назвал комитет "опасным партизанским мусором", который будет использоваться для "подстрекательства и продвижения теорий интернет-заговора" и подрыва уголовных расследований попыток Трампа и его сторонников "отменить результаты выборов 2020 года", сообщило Bloomberg.







