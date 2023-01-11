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Республиканцы проголосовали за создание подкомитета для расследования действий правоохранительных органов

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Республиканцы проголосовали за создание "Специального подкомитета по вопросам использования федерального правительства в качестве оружия"
Республиканцы проголосовали за создание "Специального подкомитета по вопросам использования федерального правительства в качестве оружия"
Фото: EPA

Республиканцы Палаты представителей США 10 января проголосовали за создание "Специального подкомитета по вопросам использования федерального правительства в качестве оружия" для изучения расследований дел министерства юстиции и других агентств администрации президента США Джо Байдена, что касаются 45-го президента Дональда Трампа.

Об этом сообщили агентства Reuters и Bloomberg

Республиканцы заявили, что будут использовать свое новое большинство в Палате представителей против министерства юстиции, ФБР и других федеральных агентств, расследующих дела бывшего президента и его сторонников, которые 6 января 2021 года штурмовали Капитолий. Орган начнет "широкомасштабное расследование в отношении администрации Байдена", заявили республиканцы. По их мнению, администрация президента использовала следственные органы как "оружие" против Трампа. 

Республиканцы также расследуют заявления о том, что администрация Байдена оказывала давление на крупные технологические компании, чтобы они подвергали цензуре взгляды, противоречащие политике Белого дома, отметило Reuters. В законопроекте о создании комиссии говорится, что законодатели расследуют, как исполнительная власть работает с частным сектором, некоммерческими группами и другими агентствами, "чтобы содействовать действиям против" американских граждан.

В свою очередь представитель Демократической партии Джим Макговерн назвал комитет "опасным партизанским мусором", который будет использоваться для "подстрекательства и продвижения теорий интернет-заговора" и подрыва уголовных расследований  попыток Трампа и его сторонников "отменить результаты выборов 2020 года", сообщило Bloomberg.



Контекст:

Трамп 6 января 2021 года на митинге перед Белым домом призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

23 декабря спецкомитет Палаты представителей США завершил 18-месячное расследование о штурме Капитолия и опубликовал 814-страничный доклад. В нем говорится, что бывший президент США Дональд Трамп участвовал в заговоре с целью отмены результатов выборов президента США и не предпринял никаких действий, чтобы помешать своим сторонникам атаковать Капитолий. "Главной причиной [инцидента] 6 января был один человек, бывший президент Дональд Трамп, за которым последовали многие другие. Ни одно из событий 6 января не произошло бы без него", – говорится в отчете.

Теги: США, оружие, выборы, Джо Байден, демократия, ФБР, Дональд Трамп, расследование, Республиканская партия, законопроект, Демократическая партия, власть, капитолий
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