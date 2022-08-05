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Россия и Китай хотят разделить Евразию на свои сферы влияния, но этот вариант не пройдет – Климкин

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Климкин считает, что ШОС создана ради разделения сфер влияния
Климкин считает, что ШОС создана ради разделения сфер влияния
Фото: ЕРА

Происходящие в мире события свидетельствуют о попытке России и Китая разделить между собой сферы влияния в Евразии. Такое мнение бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил Радио НВ в интервью, которое было опубликовано 4 августа.

"Я сознательно упрощаю, чтобы все не подумали, что я здесь по пальцам стараюсь мир разделить. Но логика абсолютно такова: Россия получает сферу влияния в Центральной Европе, не просто так она пыталась свои бумажки американцам присылать о возвращении на линию 1997 года, которое фактически отменило бы новое членство в НАТО и Евросоюзе. В Азии Китай бы, конечно, набрал обороты, а в Центральной Азии, я так понимаю, – концепция совместного соседства с доминированием Китая", – сказал Климкин.

Он считает, что именно ради этого создана Шанхайская организация сотрудничества (головной офис находится в столице Китая Пекине).

"Они пытаются затягивать все больше и больше азиатских стран. То есть некий азиатский недемократический формат, который они хотят каким-то образом представить для распределения Азии. Но этот вариант не пройдет, этого им никто на самом деле не позволит, и азиатам он тоже в таком виде не подходит", – объяснил Климкин.

По словам украинского дипломата, "никто не хочет, чтобы Китай и Россия [...] попытались поделить значительную часть Евразии".

Рассуждения Климкина связаны с войной России против Украины и напряженностью в отношениях Китая и Соединенных Штатов из-за визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, Украина, Китай, война, Пекин, Павел Климкин, Тайвань, Европа, война России против Украины, дипломаты, Нэнси Пелоси, ШОС, сотрудничество
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