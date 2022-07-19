Россия обещает Северной Корее рабочие места в оккупированной Украине

По его словам, "высококвалифицированные, трудолюбивые" корейские строители станут очень серьезным "подспорьем" в планах, которые строят оккупанты на захваченных территориях.
Также Мацегора сообщил, что Пхеньян "крайне заинтересован" в том, чтобы производить запасные части на предприятиях Украины для своего промышленного оборудования, созданного еще во времена СССР.
При этом посол заверил, что признание КНДР сепаратистских "республик" ( "ДНР" и "ЛНР") – это не условие подобных перспектив сотрудничества.
"[Северокорейцы] они не выставляют нам счета после каждого голосования в нашу пользу в ООН", – добавил он.
В 2019 году северокорейский лидер Ким Чен Ын встречался с президентом РФ Владимиром Путиным во Владивостоке. Тогда их переговоры продлились три с половиной часа, но совместного заявления они не делали.
В январе 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что российская фирма "Парсек" причастна к ракетной программе Северной Кореи.
2 марта Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением полномасштабного вторжения РФ в Украину. Документ не поддержали пять членов ООН, среди которых КНДР.14 июля Северная Корея признала "независимость" незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР". Украина в ответ разорвала дипломатические отношения с КНДР.