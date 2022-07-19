Россия обещает Северной Корее рабочие места в оккупированной Украине

По его словам, "высококвалифицированные, трудолюбивые" корейские строители станут очень серьезным "подспорьем" в планах, которые строят оккупанты на захваченных территориях.

Также Мацегора сообщил, что Пхеньян "крайне заинтересован" в том, чтобы производить запасные части на предприятиях Украины для своего промышленного оборудования, созданного еще во времена СССР.

При этом посол заверил, что признание КНДР сепаратистских "республик" ( "ДНР" и "ЛНР") – это не условие подобных перспектив сотрудничества.

"[Северокорейцы] они не выставляют нам счета после каждого голосования в нашу пользу в ООН", – добавил он.