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Россия обещает Северной Корее рабочие места в оккупированной Украине

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Фото: ЕРА

Рабочие из Северной Кореи могут быть привлечены для восстановления разрушенных российской армией украинских городов. Об этом посол РФ в КНДР Александр Мацегора заявил в интервью "Известиям".

По его словам, "высококвалифицированные, трудолюбивые" корейские строители станут очень серьезным "подспорьем" в планах, которые строят оккупанты на захваченных территориях.

Также Мацегора сообщил, что Пхеньян "крайне заинтересован" в том, чтобы производить запасные части на предприятиях Украины для своего промышленного оборудования, созданного еще во времена СССР.

При этом посол заверил, что признание КНДР сепаратистских "республик" ( "ДНР" и "ЛНР") – это не условие подобных перспектив сотрудничества.

"[Северокорейцы] они не выставляют нам счета после каждого голосования в нашу пользу в ООН", – добавил он. 

Контекст:

В 2019 году северокорейский лидер Ким Чен Ын встречался с президентом РФ Владимиром Путиным во Владивостоке. Тогда их переговоры продлились три с половиной часа, но совместного заявления они не делали.

В январе 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что российская фирма "Парсек" причастна к ракетной программе Северной Кореи.

2 марта Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением полномасштабного вторжения РФ в Украину. Документ не поддержали пять членов ООН, среди которых КНДР.

14 июля Северная Корея признала "независимость" незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР". Украина в ответ разорвала дипломатические отношения с КНДР.
Теги: Россия, КНДР, оккупация, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН, Александр Мацегора
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