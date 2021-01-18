Россия высылает из страны двух дипломатов посольства Нидерландов

Высылку из России двух нидерландских дипломатов в МИД РФ объяснили "принципом взаимности".

Из России высылают двух сотрудников посольства Нидерландов в Москве. Об этом 18 января проинформировал МИД РФ.

Представителю посольства Нидерландов объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации двух дипломатических сотрудников посольства Нидерландов в Москве. Они должны будут покинуть территорию Российской Федерации в двухнедельный срок", – говорится в сообщении.

Решение о высылке было принято "в связи с безосновательным объявлением персонами нон грата в декабре 2020 года двух дипломатических сотрудников посольства России в Нидерландах за якобы деятельность, "несовместимую с их дипломатическим статусом".

В российском дипведомстве решение Амстердама выслать двух российских дипломатов назвали "недружественным и провокационным шагом".

Об объявлении в Нидерландах персонами нон грата двух дипломатов из РФ стало известно 10 декабря 2020 года. По версии Службы общей разведки и безопасности Нидерландов, россияне работали в Службе внешней разведки России и их действия, "очень вероятно", нанесли ущерб организациям, в которых действовали российские информаторы, а также голландской экономике и национальной безопасности. В Госдуме России ситуацию назвали провокационной.