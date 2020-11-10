Великобритания высылает двух белорусских дипломатов в ответ на выдворение двоих британцев из Беларуси

После того, как Министерство иностранных дел Беларуси приняло решение об объявлении военного атташе Британии Тимофи Уайт-Бойкота и заместителя британского посла Лисы Тамвуд персонами нон грата, Великобритания решила ответить зеркально.

Рааб: Соединенное Королевство не будет напугано попытками режима Лукашенко помешать нам говорить о фальсификациях на выборах Фото: ЕРА

Великобритания решила выслать двоих белорусских дипломатов в ответ на выдворение из Беларуси британских дипломатов. Об этом в своем Twitter заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.

Он подчеркнул, что Британия не боится попыток режима Александра Лукашенко помешать Лондону освещать правду о ситуации в Беларуси.

"Соединенное Королевство не будет напугано попытками режима Лукашенко помешать нам говорить о фальсификациях на выборах и насилии над белорусским народом. Сегодня мы высылаем двух белорусских дипломатов в ответ на необоснованное выдворение британских дипломатов", – заявил Рааб.

The UK will not be cowed by the attempts of Lukashenko’s regime to stop us speaking out about the rigged election & the despicable violence against the Belarusian people. Today, we have expelled 2 Belarusian diplomats in response to the unjustified expulsion of * diplomats. — Dominic Raab (@DominicRaab) November 10, 2020

9 ноября МИД Беларуси принял решение об объявлении военного атташе Британии Тимофи Уайт-Бойкота и заместителя британского посла Лисы Тамвуд персонами нон грата. По данным представителя МИД Беларуси Анатолия Глаза, они собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и ходе протестов.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 6 ноября ввел персональные санкции против Лукашенко из-за продолжающихся репрессий против гражданского общества и оппозиции. Всего в санкционном списке ЕС – более 40 белорусских чиновников, причастных к подавлению протестов и фальсификациям выборов.