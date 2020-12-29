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Россия запретила въезд руководителям немецкой разведки

Министерство иностранных дел России сообщило о запрете на въезд в страну некоторым руководителям немецких спецслужб. Такой шаг последовал за санкциями Евросоюза против двух российских физических и одного юридического лица за кибератаку на Бундестаг в 2015 году.

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В кибератаке на Бундестаг подозревают гражданина РФ Дмитрия Бадина
В кибератаке на Бундестаг подозревают гражданина РФ Дмитрия Бадина
Фото: EPA

Россия запретила въезд руководителям силовых и разведывательных структур министерства обороны Германии. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ от 29 декабря.

Запрет на въезд последовал после введения санкций Евросоюза года в отношении двух российских физических и одного юридического лица, уточнили в ведомстве. Российский МИД имеет в виду санкции ЕС против России за кибератаку на Бундестаг в 2015 году. ЕС считает виновной в кибератаке группировку Fancy Bear, которую связывают с Главным разведуправлением Генштаба РФ (ГРУ).

МИД России заявил, что несколько раз предлагал Германии провести совместные консультации и выявить источник кибератак, но немецкие власти проигнорировали эти предложения. Поэтому в ведомстве считают, что немецкая сторона "на самом деле никогда не была заинтересована в реальном расследовании" атак.

Кому именно запретили въезд, российские дипломаты не уточнили.

Генеральная прокуратура Германии 5 мая этого года выдала ордер на арест гражданина России Дмитрия Бадина, который подозревается в причастности ко взломам серверов Демократической партии США, атакам на Бундестаг и Организацию по запрещению химического оружия, а также к вмешательству России в выборы президента США в 2016 году. Предположительно, сотрудник ГРУ Бадин входит в хакерскую группу Fancy Bear / APT28. Он также разыскивается властями США.

Ввести санкции против России за кибератаку  всему Евросоюзу предложила Германия.

Теги: Россия, Германия, хакеры, санкции, МИД России, ГРУ, Бундестаг, дипломаты, Евросоюз, кибератака, Fancy Bear
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