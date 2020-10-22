Великобритания вслед за ЕС ввела санкции против РФ за кибератаку на Бундестаг

Великобритания поддержала Евросоюз, который в начале октября ввел антироссийские санкции за кибератаки на парламент Германии в 2015 году.

Великобритания сегодня объявила о введении санкций против двух физических лиц и подразделения военной разведки ГРУ под кодовыми названиями APT28 и Fancy Bear, которые несли ответственность за кибератаки на парламент Германии в 2015 году. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании.

"Сегодняшние санкции были введены в рамках санкций Евросоюза и являются частью продолжающегося партнерства Великобритании со своими союзниками, чтобы послать России сигнал о том, что ее злонамеренная киберактивность будет иметь последствия. Санкции вступают в силу немедленно. Антидемократическая атака со стороны России еще больше раскрывает ее злонамеренное поведение, направленное на подрыв международного права и институтов", – сообщили в правительстве Великобритании.

Там цитируют министра иностранных дел Доминика Рааба, который сказал, что Великобритания "плечом к плечу с Германией и нашими европейскими партнерами требует от России ответственности за кибератаки, направленные на подрыв западных демократий".

"Это преступное поведение еще больше усугубляет дурную славу правительства России", – говорится в сообщении.

Санкции вступают в силу немедленно. Они включают в себя заморозку активов этих лиц и запрет на въезд в Великобританию.

Кибератака на Бундестаг началась с того, что депутаты получили одинаковые электронные письма, которые заканчивались на @un.org – якобы письмо пришло с адреса ООН. В сообщениях содержалась ссылка, переход на которую приводил пользователя в систему вредоносной программы-шпиона.

По данным немецких СМИ, хакеры скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012-го по 2015 год.

Правительство Германии полагает, что к кибератаке на Бундестаг причастна военная разведка России.

5 мая 2020 года Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина России Дмитрия Бадина, который подозревается в причастности ко взломам серверов Демократической партии США, атакам на Бундестаг и Организацию по запрещению химического оружия, а также к вмешательству России в выборы президента США в 2016 году. Предположительно, сотрудник ГРУ Бадин входит в хакерскую группу Fancy Bear / APT28. Он также разыскивается властями США.

В июне 2020 года Германия предложила странам – членам ЕС совместно ввести санкции против России за кибератаку. 7 октября послы ЕС одобрили введение санкций.