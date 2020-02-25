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Россия затянула петлю на шее Лукашенко – Шушкевич

По словам экс-председателя Верховного Совета Беларуси Станислава Шушкевича, Россия затянула президента Беларуси Александра Лукашенко в финансовый омут.

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По словам Шушкевича, Лукашенко (на фото) подыгрывает желанию белорусов жить в независимом государстве
По словам Шушкевича, Лукашенко (на фото) подыгрывает желанию белорусов жить в независимом государстве
Фото: EPA

Россия предпринимает усилия, чтобы присоединить Беларусь к себе. Об этом в интервью mnews.world заявил экс-председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич.

Шушкевич отметил, что РФ использует жажду нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко к власти, чтобы "съесть" республику.

По его словам, Москва затянула Лукашенко в финансовый омут и он больше не в состоянии рассчитываться по государственным долгам, хоть и надеется на помощь Запада в выплате кредитов. Шушкевич отметил, что когда придет время погашать задолженности, Лукашенко может продать все, "включая и Беларусь".

Экс-председатель Верховного Совета республики подчеркнул, что белорусы хотят жить в независимом государстве и Лукашенко подыгрывает им в этом желании, хотя "Москва затянула на нем петлю".

14 февраля Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители.

Накануне, 12 февраля, агентство Bloomberg написало, что Путин убеждал Лукашенко объединить две страны в "супергосударство", но белорусский лидер отказался.

В сентябре 2019 года Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет "наклонять" Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти. После переговоров с Путиным 30–31 декабря Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, Станислав Шушкевич
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