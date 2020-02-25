Россия затянула петлю на шее Лукашенко – Шушкевич

По словам экс-председателя Верховного Совета Беларуси Станислава Шушкевича, Россия затянула президента Беларуси Александра Лукашенко в финансовый омут.

По словам Шушкевича, Лукашенко (на фото) подыгрывает желанию белорусов жить в независимом государстве Фото: EPA

Россия предпринимает усилия, чтобы присоединить Беларусь к себе. Об этом в интервью mnews.world заявил экс-председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич.

Шушкевич отметил, что РФ использует жажду нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко к власти, чтобы "съесть" республику.

По его словам, Москва затянула Лукашенко в финансовый омут и он больше не в состоянии рассчитываться по государственным долгам, хоть и надеется на помощь Запада в выплате кредитов. Шушкевич отметил, что когда придет время погашать задолженности, Лукашенко может продать все, "включая и Беларусь".

Экс-председатель Верховного Совета республики подчеркнул, что белорусы хотят жить в независимом государстве и Лукашенко подыгрывает им в этом желании, хотя "Москва затянула на нем петлю".

14 февраля Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители.

Накануне, 12 февраля, агентство Bloomberg написало, что Путин убеждал Лукашенко объединить две страны в "супергосударство", но белорусский лидер отказался.