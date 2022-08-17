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Россия заявила о продаже Турции ПВО С-400, Анкара опровергла это заявление

Россия говорит, что продала Турции ПВО С-400, Анкара опровергает
Россия говорит, что продала Турции ПВО С-400, Анкара опровергает
Фото: DW

Москва заявила о новой сделке по продаже зенитно-ракетных систем С-400 Турции, против которой выступает США, Анкара в тот же день опровергла российские сообщения.

Во вторник, 16 августа, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил ТАСС, что контракт на поставку Турции второго полка ЗРС С-400 подписан. При этом документ подразумевает локализацию производства отдельных компонентов системы.

 В тот же день турецкое агентство оборонных закупок SSB опровергло факт подписания второго соглашения о закупке. Источник Bloomberg в SSB заявил, что с момента подписания первоначальной сделки в 2017 году условия не претерпели никаких изменений.

Быстрое отрицание Анкары подчеркивает меняющийся характер ее балансирования с момента начала вторжения России в Украину, отмечает Bloomberg.

Турецкое правительство вооружает Киев беспилотниками, чтобы помочь ему защитить себя от Москвы. В то же время Анкара воздерживается от присоединения к западным санкциям против России - крупнейшего источника газа и сырой нефти для экономики Турции.

Новое соглашение о покупке передовых российских ракетных систем в разгар войны, которое привело к широкому международному осуждению действий России, может вновь вызвать напряженность в отношениях с членами НАТО, включая США, которые по-прежнему выступают против покупки Турцией С-400,  сообщает Bloomberg.

Контекст:

В июле 2017 года Россия и Турция заключили контракт на поставки российских ЗРК С-400 для нужд турецкой армии. Анкара тогда объяснила, что контракт с Москвой “продиктован реалиями”, поскольку воздушное пространство Турции незащищено. Эти планы Турции вызвали недовольство США. В Вашингтоне заявили, что российские С-400 созданы для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В США подчеркнули, что приобретение Турцией С-400 “несовместимо” с продажей F-35.

Теги: Россия, Турция, соглашение
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