Российский самолет со 160 пассажирами на борту сменил курс из-за неопознанного судна

"Стало известно, что самолет одной из российских авиакомпаний, следовавший из города Екатеринбург в город Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна", – говорится в сообщении.
На борту лайнера находилось более 160 человек.
Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Павлу Выменцу доложить об обстоятельствах этого инцидента, сообщает пресс-служба.
Издание "АиФ" пишет, что нештатная ситуация произошла в небе в 50 км от берега. Самолет "Уральских авиалиний" скорректировал свой курс над Черным морем, когда в небе появилось другое неопознанное судно, а после смены курса борт благополучно приземлился в аэропорту Сочи, пишет издание.
3 декабря Росавиация сообщила, что самолет-разведчик CL-600 пересек над открытыми водами Черного моря маршруты гражданских воздушных судов. Борт НАТО на запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал, пишет издание "АиФ". В связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "гражданская авиация подверглась угрозе из-за действий американских военно-воздушных сил над Черным морем".
4 декабря борт, следовавший из Тель-Авива в Москву, изменил курс из-за риска сближения с самолетом-разведчиком США, который на запросы с земли не отвечал, сообщало агентство "Интерфакс-Россия".