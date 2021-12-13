Российский самолет со 160 пассажирами на борту сменил курс из-за неопознанного судна

Нештатная ситуация произошла в небе в 50 км от берега Фото: depositphotos.com

"Стало известно, что самолет одной из российских авиакомпаний, следовавший из города Екатеринбург в город Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна", – говорится в сообщении.

На борту лайнера находилось более 160 человек.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Павлу Выменцу доложить об обстоятельствах этого инцидента, сообщает пресс-служба.

Издание "АиФ" пишет, что нештатная ситуация произошла в небе в 50 км от берега. Самолет "Уральских авиалиний" скорректировал свой курс над Черным морем, когда в небе появилось другое неопознанное судно, а после смены курса борт благополучно приземлился в аэропорту Сочи, пишет издание.