ГОРДОН
 
 
МИР

Российский суд отменил решение, блокировавшее экспорт нефти из Казахстана

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Каспийский трубопроводный консорциум" крупнейший экспортер нефти из Казахстана
"Каспийский трубопроводный консорциум" – крупнейший экспортер нефти из Казахстана
Фото:cpc.ru

Краснодарский краевой суд (Россия) заменил решение о приостановке работы "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) на штраф в размере 200 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба на сайте предприятия.

Решение принято по итогам рассмотрения апелляционной жалобы, поданной главным казахским экспортером нефти на постановление Приморского районного суда Новороссийска.

При этом в КТК указали, что работают над устранением замечаний, выявленных в ходе проверки "Ространснадзором". Внести корректировки планируется "в максимально сжатые сроки", отмечает пресс-служба консорциума.

КТК – основной экспортный маршрут для нефти из Казахстана, мощность трубопровода составляет 67 млн т нефти в год, утверждает "Интерфакс". После приостановки работы КТК президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил наладить новые способы поставки нефти в обход России, в том числе по морю.

Токаев назвал приоритетным Транскаспийский маршрут — он пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и страны Европы, и не проходит по территории России.

Контекст:

Приморский районный суд Новороссийска (РФ) вынес решение о приостановке на 30 дней морского нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума, через который экспортируется более 80% всей добываемой в Казахстане нефти. Об этом 6 июля сообщил "Интерфакс" со ссылкой на текст решения. В нем говорится, что приостановка действия терминала необходима для устранения нарушений в документах, выявленных в апреле "Ространснадзором". Терминал ежедневно поставляет партнерам до 51,2 млн баррелей сырой нефти, что составляет 1% от мирового объема нефти.

Ранее Токаев в лицо президенту России Владимиру Путину заявил, что его страна не будет признавать так так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, глава Казахстана говорил, что не будет нарушать западные санкции против России, но и не откажется от "союзнических обязательств" с ней.

Теги: Россия, Казахстан, нефть, Краснодарский край, нефтепровод, Новороссийск, апелляция, Каспийское море, Касым-Жомарт Токаев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Кто-то в USA, а кто-то в Харьков". Тополя показал фото, которое сделал во время прощания с женой
"Кто-то в USA, а кто-то в Харьков". Тополя показал фото, которое сделал во время прощания с женой
  Умер народный артист Украины Юрий Мажуга
  Умер народный артист Украины Юрий Мажуга
  "Украина вернется". ТНМК посвятили новую песню временно оккупированному российскими войсками украинскому Энергодару. Видео
  "Украина вернется". ТНМК посвятили новую песню временно оккупированному российскими войсками украинскому Энергодару. Видео
  Харчишин: Винник уже появился? Наверное, есть отдельная группа исполнителей, которые надеются, что память украинцев очень короткая
  Харчишин: Винник уже появился? Наверное, есть отдельная группа исполнителей, которые надеются, что память украинцев очень короткая
  Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали
  Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали
  Серга о Пенне: Подружился с ним. Он говорит: "Меня никто не отпустит воевать. Может, через тебя можно?"
  Серга о Пенне: Подружился с ним. Он говорит: "Меня никто не отпустит воевать. Может, через тебя можно?"
Роднянский заявил, что тем, кто верит пропаганде, следует читать сводки "разжигателя войны"
Роднянский заявил, что тем, кто верит пропаганде, следует читать сводки "разжигателя войны"
  Wellboy впервые высказался о своем экс-продюсере Бардаше
  Wellboy впервые высказался о своем экс-продюсере Бардаше
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала фото с матерью
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала фото с матерью
  "Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова
  "Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова
Jerry Heil о Дорофеевой: Для меня было честью написать песни для Нади. Это будет другая Надя, очень осмысленная, глубокая
Jerry Heil о Дорофеевой: Для меня было честью написать песни для Нади. Это будет другая Надя, очень осмысленная, глубокая
Латвийский певец показал, как сейчас выглядят Галкин и Пугачева. Фото
Латвийский певец показал, как сейчас выглядят Галкин и Пугачева. Фото
"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче"
"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче"
  "Олег, если выпадешь из украинской лодки, которая борется с российской империей, станешь никем". Леньо заявил, что Винник покинул Украину
  "Олег, если выпадешь из украинской лодки, которая борется с российской империей, станешь никем". Леньо заявил, что Винник покинул Украину
  "Нет этой химии": Ефросинина и Полякова рассказали, почему не переходят на украинский язык
  "Нет этой химии": Ефросинина и Полякова рассказали, почему не переходят на украинский язык
"Такая хорошенькая". 52-летняя Лопес снялась в новом образе
"Такая хорошенькая". 52-летняя Лопес снялась в новом образе
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Представьте, раненый приходит в сознание и слышит русский язык". Парамедик рассказал, почему они говорят на фронте только на украинском (304306)
2
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра (56261)
3
Арестович ответил на вопрос о своей зарплате на должности советника ОП (40711)
4
"У женщины кукуха поехала", "Боже, какое конченое". В сети обсуждают видео прыгающей в топе без бюстгальтера Королевой (24512)
5
"Украина принадлежит нам". Катерина Прокопенко посвятила своему мужу – командиру полка "Азов" новую иллюстрацию (24374)
6
"Продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало". Осадчая показала, как Повалий развлекает публику страны-агрессора (24096)
7
"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче" (21911)
8
Солист Måneskin на концерте в Риме обматерил Путина в присутствии танцующей Джоли. Видео (20742)
 
 
 
 