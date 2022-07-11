Российский суд отменил решение, блокировавшее экспорт нефти из Казахстана

Решение принято по итогам рассмотрения апелляционной жалобы, поданной главным казахским экспортером нефти на постановление Приморского районного суда Новороссийска.

При этом в КТК указали, что работают над устранением замечаний, выявленных в ходе проверки "Ространснадзором". Внести корректировки планируется "в максимально сжатые сроки", отмечает пресс-служба консорциума.

КТК – основной экспортный маршрут для нефти из Казахстана, мощность трубопровода составляет 67 млн т нефти в год, утверждает "Интерфакс". После приостановки работы КТК президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил наладить новые способы поставки нефти в обход России, в том числе по морю.

Токаев назвал приоритетным Транскаспийский маршрут — он пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и страны Европы, и не проходит по территории России.