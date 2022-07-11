Российский суд отменил решение, блокировавшее экспорт нефти из Казахстана

Решение принято по итогам рассмотрения апелляционной жалобы, поданной главным казахским экспортером нефти на постановление Приморского районного суда Новороссийска.
При этом в КТК указали, что работают над устранением замечаний, выявленных в ходе проверки "Ространснадзором". Внести корректировки планируется "в максимально сжатые сроки", отмечает пресс-служба консорциума.
КТК – основной экспортный маршрут для нефти из Казахстана, мощность трубопровода составляет 67 млн т нефти в год, утверждает "Интерфакс". После приостановки работы КТК президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил наладить новые способы поставки нефти в обход России, в том числе по морю.
Токаев назвал приоритетным Транскаспийский маршрут — он пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и страны Европы, и не проходит по территории России.
Приморский районный суд Новороссийска (РФ) вынес решение о приостановке на 30 дней морского нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума, через который экспортируется более 80% всей добываемой в Казахстане нефти. Об этом 6 июля сообщил "Интерфакс" со ссылкой на текст решения. В нем говорится, что приостановка действия терминала необходима для устранения нарушений в документах, выявленных в апреле "Ространснадзором". Терминал ежедневно поставляет партнерам до 51,2 млн баррелей сырой нефти, что составляет 1% от мирового объема нефти.
Ранее Токаев в лицо президенту России Владимиру Путину заявил, что его страна не будет признавать так так называемые "ДНР" и "ЛНР".
Кроме того, глава Казахстана говорил, что не будет нарушать западные санкции против России, но и не откажется от "союзнических обязательств" с ней.