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Российский юрист просит привлечь Путина к ответственности по статье о занятии "высшей должности в преступной иерархии"

По мнению российского юриста Никиты Томилова, президент РФ Владимир Путин является "главой преступного синдиката, состоящего из министров, руководителей спецслужб, а также иных лиц, которые занимают руководящие посты" в России.

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Российский юрист просит МВД в том числе проверить законность пребывания Путина на посту президента более двух сроков подряд
Российский юрист просит МВД в том числе проверить законность пребывания Путина на посту президента более двух сроков подряд
Фото: ЕРА

Юрист и правозащитник из российского Екатеринбурга Никита Томилов рассказал "МБХ медиа", что попросил министерство внутренних дел России завести дело в отношении президента РФ Владимира Путина по новой статье о преступных авторитетах (статья 210.1 российского Уголовного кодекса).

Он отметил, что "была направлена жалоба на президента Путина, чтобы привлечь его к уголовной ответственности по статье 210.1 УК по заниманию высшей должности в преступной иерархии".

Томилов подчеркнул, что "это было направлено даже не для того, чтобы его привлекли", правозащитника больше всего интересует, что ответит МВД РФ по данному вопросу.

Юрист добавил, что "президент пользуется полной неприкосновенностью", и это все понимают.

По мнению Томилова, Путин является "главой преступного синдиката, состоящего из министров, руководителей спецслужб, а также иных лиц, которые занимают руководящие посты в стране".

В частности, юрист просит МВД проверить законность пребывания Путина на посту президента более двух сроков подряд, а также привлечь его к ответственности по статье 210.1 УК. Статья "занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в уголовном кодексе РФ в апреле 2019 года. Ввести ее предложил лидер Кремля, пишет "МБХ медиа".

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, а затем выиграл президентские выборы 2018 года.

Срок полномочий Путина истекает в 2024 году, в следующих выборах он участвовать не сможет.

На пресс-конференции 19 декабря 2019 года он заявил, что в российской конституции можно было бы отменить слово "подряд" по поводу двух сроков полномочий президента.

Теги: Россия, Владимир Путин, МВД, правозащитники, уголовное дело
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