Рухани пригрозил европейским военным на Ближнем Востоке

Если Великобритания, Германия и Франция запустят механизм урегулирования спора в ядерной сделке, который может привести к новым санкциям против Ирана, европейские солдаты на Ближнем Востоке могут оказаться в опасности, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

Рухани: Сегодня американский солдат в опасности, завтра европейский солдат может быть в опасности Фото: ЕРА

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что европейские военные на Ближнем Востоке могут оказаться в опасности в случае, если Великобритания, Германия и Франция запустят механизм урегулирования спора в ядерной сделке. Об этом сообщает издание EUobserver.

14 января главы министерств иностранных дел стран – участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе сообщили, что Иран не выполняет свои обязательства по СВП, и заявили о запуске механизма разрешения споров, предусмотренного договором. Они напомнили, что 5 января Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки.

"Сегодня американский солдат в опасности, завтра европейский солдат может быть в опасности", – сказал Рухани, комментируя действия стран – участниц СВПД.

Механизм урегулирования спора может привести к новым санкциям против Ирана, напоминает издание.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану (СВПД), считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября.

8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке.

В июле стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.