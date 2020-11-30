Санду выступила за досрочные парламентские выборы в Молдове

Майя Санду, победившая на выборах президента Молдовы, хочет, чтобы правительство страны ушло в отставку.

Санду: Эти выборы дали нам мандат на борьбу с коррупцией Фото: ЕРА

Майя Санду, победившая на выборах президента Молдовы, выступила за проведение досрочных парламентских выборов в стране. Об этом она заявила на пресс-конференции 30 ноября, сообщает молдавское издание NewsMaker.

"Эти выборы дали нам мандат на борьбу с коррупцией… Нам нужны досрочные выборы, чтобы мы очистили парламент и отправили в отставку правительство", – сказала Санду.

Она также напомнила, что ее правительство в 2019 году отправили в отставку, так как "парламентское большинство испугалось реформы юстиции".

15 ноября 2020 года в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента, предшественника на посту президента страны Игоря Додона – 42,28%.