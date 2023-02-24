Сегодня Зеленский и лидеры "Большой семерки" проведут онлайн-встречу – Белый дом

По ее словам, задача встречи – координация усилий союзников по поддержке Украины и привлечению России к ответственности за развязанную войну.
Жан-Пьер отметила, что год назад группа в таком же составе собралась всего через несколько часов после того, как "российские танки вошли в Украину".
"Большая семерка" стала якорем нашего сильного и единого ответа России. Лидеры обсудят помощь Украине и усиление давления на [президента России Владимира] Путина и всех тех, кто способствует его агрессии", – сказала спикер главы США.
Он напомнила, что Белый дом и G7 24 февраля планируют объявить о новых санкциях против ключевых секторов российской экономики, а также субъектов в третьих странах, которые пытаются помочь РФ обойти ограничения.
Министерство обороны США 24 февраля объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму $2 млрд, решение о предоставлении которого приняла администрация президента США Джо Байдена. В частности, Вашингтон выделяет дополнительные беспилотные авиационные системы (БАС), средства обнаружения, противодействия БАС и радиоэлектронной борьбы, а также критически важные запасы боеприпасов.
Также в годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину США объявят новый пакет санкций против страны-агрессора. Об этом заместитель главы Госдепартамента Виктория Нуланд сказала 23 февраля в видеоинтервью The Washington Post. По ее словам, в него войдут меры против энергетической отрасли, ряда российских банков и предприятий военно-промышленного комплекса. Новый пакет будет объявлен не только Вашингтоном, но и всей группой стран "Большой семерки".