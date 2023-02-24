Сегодня Зеленский и лидеры "Большой семерки" проведут онлайн-встречу – Белый дом

Год назад лидеры G7 и Зеленский собрались через несколько часов после начала войны – Жан-Пьер Фото: ЕРА

По ее словам, задача встречи – координация усилий союзников по поддержке Украины и привлечению России к ответственности за развязанную войну.

Жан-Пьер отметила, что год назад группа в таком же составе собралась всего через несколько часов после того, как "российские танки вошли в Украину".

"Большая семерка" стала якорем нашего сильного и единого ответа России. Лидеры обсудят помощь Украине и усиление давления на [президента России Владимира] Путина и всех тех, кто способствует его агрессии", – сказала спикер главы США.

Он напомнила, что Белый дом и G7 24 февраля планируют объявить о новых санкциях против ключевых секторов российской экономики, а также субъектов в третьих странах, которые пытаются помочь РФ обойти ограничения.