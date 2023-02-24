ГОРДОН
 
 
МИР

Сегодня Зеленский и лидеры "Большой семерки" проведут онлайн-встречу – Белый дом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Год назад лидеры G7 и Зеленский собрались через несколько часов после начала войны Жан-Пьер
Год назад лидеры G7 и Зеленский собрались через несколько часов после начала войны – Жан-Пьер
Фото: ЕРА

В день годовщины начала вторжения России в Украину президент США Джо Байден и лидеры "Большой семерки" проведут онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге 23 февраля, расшифровка которого опубликована на сайте администрации американского президента.

По ее словам, задача встречи – координация усилий союзников по поддержке Украины и привлечению России к ответственности за развязанную войну.

Жан-Пьер отметила, что год назад группа в таком же составе собралась всего через несколько часов после того, как "российские танки вошли в Украину".

"Большая семерка" стала якорем нашего сильного и единого ответа России. Лидеры обсудят помощь Украине и усиление давления на [президента России Владимира] Путина и всех тех, кто способствует его агрессии", – сказала спикер главы США.

Он напомнила, что Белый дом и G7 24 февраля планируют объявить о новых санкциях против ключевых секторов российской экономики, а также субъектов в третьих странах, которые пытаются помочь РФ обойти ограничения.

Контекст:

Министерство обороны США 24 февраля объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму $2 млрд, решение о предоставлении которого приняла администрация президента США Джо Байдена. В частности, Вашингтон выделяет дополнительные беспилотные авиационные системы (БАС), средства обнаружения, противодействия БАС и радиоэлектронной борьбы, а также критически важные запасы боеприпасов.

Также в годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину США объявят новый пакет санкций против страны-агрессора. Об этом заместитель главы Госдепартамента Виктория Нуланд сказала 23 февраля в видеоинтервью The Washington Post. По ее словам, в него войдут меры против энергетической отрасли, ряда российских банков и предприятий военно-промышленного комплекса. Новый пакет будет объявлен не только Вашингтоном, но и всей группой стран "Большой семерки".

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Джо Байден, Большая семерка, агрессия, Белый дом, Владимир Зеленский, война России против Украины, Карин Жан-Пьер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вы точно знаете, что вы и есть Родина?" Макаревич обратился к российской власти
"Вы точно знаете, что вы и есть Родина?" Макаревич обратился к российской власти
"Не было и дня, чтобы я не думал о вас". Участник ABBA Ульвеус обратился к украинцам из Стокгольма на украинском языке. Видео
"Не было и дня, чтобы я не думал о вас". Участник ABBA Ульвеус обратился к украинцам из Стокгольма на украинском языке. Видео
Галина ГРИШИНА
"Показываю свои чувства, которые отзываются в сердцах миллионов украинцев". Шоптенко исполнила танец на австрийской АЭС. Видео
"Показываю свои чувства, которые отзываются в сердцах миллионов украинцев". Шоптенко исполнила танец на австрийской АЭС. Видео
Галина ГРИШИНА
Ким показал, какой была его жизнь до войны. Видео
Ким показал, какой была его жизнь до войны. Видео
Галина ГРИШИНА
"Я солидарна с Украиной. Вы не одни". Кэтрин Винник в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину обратилась к украинцам. Видео
"Я солидарна с Украиной. Вы не одни". Кэтрин Винник в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину обратилась к украинцам. Видео
Галина ГРИШИНА
Рэпер Otoy об украинцах, которые слушают российскую музыку: Мне кажется, такие люди должны сидеть по статье о госизмене
Рэпер Otoy об украинцах, которые слушают российскую музыку: Мне кажется, такие люди должны сидеть по статье о госизмене
Галина ГРИШИНА
  Макс Барских выпустил песню "Мамо, не плач". Видео
  Макс Барских выпустил песню "Мамо, не плач". Видео
Галина ГРИШИНА
Ющенко: Я единственный в семье, кто за собой моет посуду. Я не могу ее в раковину положить. У меня тогда настроения нет
Ющенко: Я единственный в семье, кто за собой моет посуду. Я не могу ее в раковину положить. У меня тогда настроения нет
Галина ГРИШИНА
Дорофеева снялась с разведенными ногами и попрыгала на диване. Видео
Дорофеева снялась с разведенными ногами и попрыгала на диване. Видео
"Я буду поддерживать народ Украины, как никогда раньше". Фонд Элтона Джона выделяет Украине $125 тыс. на медоборудование
"Я буду поддерживать народ Украины, как никогда раньше". Фонд Элтона Джона выделяет Украине $125 тыс. на медоборудование
Галина ГРИШИНА
Вакарчук в Киеве, Каменских за границей, а "сердцем дома". Что говорили украинские звезды год назад перед войной
Вакарчук в Киеве, Каменских за границей, а "сердцем дома". Что говорили украинские звезды год назад перед войной
Галина ГРИШИНА
Каменских снялась в просторном реглане, прикрыв часть лица
Каменских снялась в просторном реглане, прикрыв часть лица
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
27-летний Мескал рассказал о домогательствах фанатки после того, как согласился сделать с ней селфи. Он назвал ее поступок "мерзким"
27-летний Мескал рассказал о домогательствах фанатки после того, как согласился сделать с ней селфи. Он назвал ее поступок "мерзким"
Галина ГРИШИНА
Plus-size-модель Грэм надела миниюбку для светского выхода
Plus-size-модель Грэм надела миниюбку для светского выхода
Вторая бывшая жена Остапчука снялась в платье-сетке в ванной
Вторая бывшая жена Остапчука снялась в платье-сетке в ванной
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова (137262)
2
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере (120217)
3
"Я вижу, как умирает моя семья". Ющенко рассказал, почему они разъехались с женой (57107)
4
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа (41171)
5
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской (36197)
6
Рэпер Otoy о треке Потапа: Это жесткое дерьмо. Буковельские лыжники, которые будут под этот трек тусить, еще больше будут оторваны от войны (18895)
7
Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и в реальной жизни. Фото (16212)
8
28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери (14281)
 
 
 
 