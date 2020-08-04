Шлосберг: Россия устала от Путина

Шлосберг: У нас уже выросли избиратели, которые, кроме Путина, никого не видели Фото: Лев Шлосберг / Facebook

Российское общество устало от президента РФ Владимира Путина. Такое мнение российский оппозиционный политик Лев Шлосберг выразил в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман.

"Россия устала от Путина. Ну сколько можно? У нас уже выросли избиратели, которые, кроме Путина, никого не видели. Они при Путине родились. Это были малыши. Они выросли, окончили школу, им исполнилось 18 лет, они могут голосовать. И в телевизоре, и вообще где бы то ни было где говорится о российских властях, никого другого в должности руководителя России они не видели. Было, там, четыре маловразумительных года с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым] во главе, но это тоже воспринималось как пересменка у Владимира Владимировича. Он сходил перекусить какой-нибудь чай с пирожком – и вернулся на свое место", – отметил Шлосберг.

Он считает, что Путин меняется только в худшую сторону.

"Поэтому есть усталость. Усталость от любого политика. Самый эффективный политик, самый прогрессивный, меняющийся даже вместе со временем, спустя какое-то время будет надоедать своему обществу. Так устроено общественное восприятие. А Путин, к сожалению, не является прогрессивным политиком, он не меняется. Если он меняется, то в худшую сторону", – подчеркнул Шлосберг.

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Согласно опубликованным 29 июля результатам социологического исследования "Левада-центра", президенту России Владимиру Путину доверяют 23% россиян. Это абсолютный минимум за все время применения методики так называемого открытого вопроса, когда респондентов просят самих назвать политиков и общественных деятелей, которым они доверяют.

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

1 июля в России прошел референдум о поправках в конституцию. 3 июля Путин подписал указ, которым ввел в действие новую редакцию основного закона. Одна из поправок предусматривает возможность обнуления президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года.

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