ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шлосберг: Россия устала от Путина

Президент РФ Владимир Путин – не прогрессивный политик, который меняется только в худшую сторону. Такое мнение российский оппозиционный политик Лев Шлосберг выразил в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Шлосберг: У нас уже выросли избиратели, которые, кроме Путина, никого не видели
Шлосберг: У нас уже выросли избиратели, которые, кроме Путина, никого не видели
Фото: Лев Шлосберг / Facebook

Российское общество устало от президента РФ Владимира Путина. Такое мнение российский оппозиционный политик Лев Шлосберг выразил в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман.

"Россия устала от Путина. Ну сколько можно? У нас уже выросли избиратели, которые, кроме Путина, никого не видели. Они при Путине родились. Это были малыши. Они выросли, окончили школу, им исполнилось 18 лет, они могут голосовать. И в телевизоре, и вообще где бы то ни было где говорится о российских властях, никого другого в должности руководителя России они не видели. Было, там, четыре маловразумительных года с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым] во главе, но это тоже воспринималось как пересменка у Владимира Владимировича. Он сходил перекусить какой-нибудь чай с пирожком – и вернулся на свое место", – отметил Шлосберг.

Он считает, что Путин меняется только в худшую сторону.

"Поэтому есть усталость. Усталость от любого политика. Самый эффективный политик, самый прогрессивный, меняющийся даже вместе со временем, спустя какое-то время будет надоедать своему обществу. Так устроено общественное восприятие. А Путин, к сожалению, не является прогрессивным политиком, он не меняется. Если он меняется, то в худшую сторону", – подчеркнул Шлосберг.

Шлосберг: Большинство граждан России, живущих в Крыму, сохранили украинские паспорта. Люди понимают, что история может повернуться по-разному. Читайте полную версию интервью.

Согласно опубликованным 29 июля результатам социологического исследования "Левада-центра", президенту России Владимиру Путину доверяют 23% россиянЭто абсолютный минимум за все время применения методики так называемого открытого вопроса, когда респондентов просят самих назвать политиков и общественных деятелей, которым они доверяют.

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

1 июля в России прошел референдум о поправках в конституцию. 3 июля Путин подписал указ, которым ввел в действие новую редакцию основного закона. Одна из поправок предусматривает возможность обнуления президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года.

ВИДЕО
Видео: Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Россия, Владимир Путин, Конституция, Лев Шлосберг, Алеся Бацман
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дочь Горовой обнародовала фото поцелуя с бойфрендом
Дочь Горовой обнародовала фото поцелуя с бойфрендом
  Свадьба в стиле COVID. 59-летний Пенн поделился подробностями своей свадьбы с 28-летней избранницей
  Свадьба в стиле COVID. 59-летний Пенн поделился подробностями своей свадьбы с 28-летней избранницей
Мишель Обама поделилась семейным снимком, сделанным во время отдыха на море
Мишель Обама поделилась семейным снимком, сделанным во время отдыха на море
  Джекман заявил, что карантин сблизил его с женой
  Джекман заявил, что карантин сблизил его с женой
Звезда "Гарри Поттера" признался в наркозависимости
Звезда "Гарри Поттера" признался в наркозависимости
"Я начала примерять на себя фамилию Пархоменко, но счастье продлилось недолго". Бывшая гражданская жена рэпера Сереги рассказала, почему не вышла за него замуж
"Я начала примерять на себя фамилию Пархоменко, но счастье продлилось недолго". Бывшая гражданская жена рэпера Сереги рассказала, почему не вышла за него замуж
"По дороге ты проклинаешь все. Но потом становится лучше". Джамала рассказала, как провела отпуск в Турции
"По дороге ты проклинаешь все. Но потом становится лучше". Джамала рассказала, как провела отпуск в Турции
"Сорри, это моя жизнь". Ефросинина заявила, что вынуждена была принять вместе с мужем жесткое решение
"Сорри, это моя жизнь". Ефросинина заявила, что вынуждена была принять вместе с мужем жесткое решение
Названы имена партнерш Танковича и Танчинца в шоу "Танцы со звездами"
Названы имена партнерш Танковича и Танчинца в шоу "Танцы со звездами"
Беременная участница "Танцев со звездами" Гвоздева назвала дату родов
Беременная участница "Танцев со звездами" Гвоздева назвала дату родов
Бьюти-блогер рассказала, как карантин изменил тренды в макияже
Бьюти-блогер рассказала, как карантин изменил тренды в макияже
Как организовать систему видеонаблюдения дома
Как организовать систему видеонаблюдения дома Актуально
Зета-Джонс рассказала, какой косметике отдает предпочтение
Зета-Джонс рассказала, какой косметике отдает предпочтение
Супруга принца Гарри Меган в день рождения получила поздравления от королевской семьи
Супруга принца Гарри Меган в день рождения получила поздравления от королевской семьи
Бочелли показал, как музицирует с восьмилетней дочерью
Бочелли показал, как музицирует с восьмилетней дочерью
Клум показала свадебное фото с мужем-гитаристом
Клум показала свадебное фото с мужем-гитаристом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
36-летняя Осадчая показала 17-летнего сына
36-летняя Осадчая показала 17-летнего сына
Премьер-министр Финляндии вышла замуж
Премьер-министр Финляндии вышла замуж
"Ситуация внутри труппы чудовищная". Сергей Гармаш покинул "Современник", обвинив худрука в тоталитаризме
"Ситуация внутри труппы чудовищная". Сергей Гармаш покинул "Современник", обвинив худрука в тоталитаризме
Мейхер показала своих детей – сына и двух дочерей
Мейхер показала своих детей – сына и двух дочерей
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
  "Волосы цвета льна". Сестра Королевой певица Руся презентовала клип, снятый в 90-е годы
"Волосы цвета льна". Сестра Королевой певица Руся презентовала клип, снятый в 90-е годы
"Дедуля – красавец". Полякова показала, как выглядели ее бабушка с дедушкой
"Дедуля – красавец". Полякова показала, как выглядели ее бабушка с дедушкой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS