Шольцу пришлось лететь из Японии через Северный полюс, чтобы избежать воздушного пространства России – СМИ

В полете Шольц провел больше времени, чем в Японии, куда нанес визит Фото: ЕРА

Обычно полет из Японии в Германию проходит по прямому маршруту, через Китай и преимущественно через Россию, но из-за решения европейских стран избегать воздушного пространства России, напавшей на Украину (здесь из-за войны небо небезопасно), маршрут был изменен.

В Токио самолет Airbus A350 с Шольцем летел через Польшу, Румынию, Грузию, Азербайджан, Казахстан и Китай, что заняло "добрых 13 часов".

Назад в Берлин канцлер отправился через американский штат Аляска, пролетел над Северным Ледовитым океаном (в том числе пересек Северный полюс в 13.00 по немецкому времени, то есть в 14.00 по Киеву) и через Финляндию прибыл в Германию. Полет на расстояние 12,3 тыс. км занял около 13,5 часов.

Таким образом, констатирует Spiegel, время в полете было у Шольца больше, чем весь визит в Японию (около 20 часов).

Летчик, который управлял правительственным самолетом, назвал полет захватывающим. По словам Михаэля Вейерера, для него это был второй полет над Северным полюсом. Первым был в 2013 году рейс из Лаоса в американский город Нью-Йорк с тогдашним главой МИД ФРГ Гидо Вестервелле.

Война России против Украины. Главное (обновляется)