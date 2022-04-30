ГОРДОН
 
 
МИР

Шольцу пришлось лететь из Японии через Северный полюс, чтобы избежать воздушного пространства России – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В полете Шольц провел больше времени, чем в Японии, куда нанес визит
В полете Шольц провел больше времени, чем в Японии, куда нанес визит
Фото: ЕРА

29 апреля, возвращаясь из Японии, канцлер Германии Олаф Шольц пролетел через Северный Ледовитый океан в районе Северного полюса, чтобы не оказаться в воздушном пространстве России. Такую информацию, полученную вместе с dpa, озвучило издание Spiegel.

Обычно полет из Японии в Германию проходит по прямому маршруту, через Китай и преимущественно через Россию, но из-за решения европейских стран избегать воздушного пространства России, напавшей на Украину (здесь из-за войны небо небезопасно), маршрут был изменен.

В Токио самолет Airbus A350 с Шольцем летел через Польшу, Румынию, Грузию, Азербайджан, Казахстан и Китай, что заняло "добрых 13 часов".

Назад в Берлин канцлер отправился через американский штат Аляска, пролетел над Северным Ледовитым океаном (в том числе пересек Северный полюс в 13.00 по немецкому времени, то есть в 14.00 по Киеву) и через Финляндию прибыл в Германию. Полет на расстояние 12,3 тыс. км занял около 13,5 часов. 

Таким образом, констатирует Spiegel, время в полете было у Шольца больше, чем весь визит в Японию (около 20 часов).

Летчик, который управлял правительственным самолетом, назвал полет захватывающим. По словам Михаэля Вейерера, для него это был второй полет над Северным полюсом. Первым был в 2013 году рейс из Лаоса в американский город Нью-Йорк с тогдашним главой МИД ФРГ Гидо Вестервелле.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Государства Европы начали закрывать свое небо для полетов российских авиакомпаний после того, как Путин объявил полномасштабное вторжение в Украину. Украина свое небо закрыла для всех с 24 февраля.

Вечером 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС закрывает свое авиапространство для России.

Теги: Россия, Германия, Китай, Грузия, Румыния, Япония, Казахстан, война, Берлин, самолет, авиапространство, Азербайджан, Аляска, ФРГ, Финляндия, Токио, воздушное пространство, война России против Украины, Северный полюс, визит, Северный Ледовитый океан, рейс, Олаф Шольц
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Я отписалась, я не поддерживаю вообще". Ефросинина рассказала, почему не стала бы давать интервью Собчак, как это сделала Полякова
  "Я отписалась, я не поддерживаю вообще". Ефросинина рассказала, почему не стала бы давать интервью Собчак, как это сделала Полякова
  Ефросинина о телефонном разговоре с Галкиным: Он потерял все. Замка уже нет. Готовится уголовное дело
  Ефросинина о телефонном разговоре с Галкиным: Он потерял все. Замка уже нет. Готовится уголовное дело
  Полякова о замалчивающей нападение РФ на Украину Собчак: Она все знает об Украине и в частных разговорах поддерживает
  Полякова о замалчивающей нападение РФ на Украину Собчак: Она все знает об Украине и в частных разговорах поддерживает
  "Она поддерживает ту власть значит, она за убийство украинцев". Федишин высказалась о выступлении Повалий в Кремле после начала войны
  "Она поддерживает ту власть – значит, она за убийство украинцев". Федишин высказалась о выступлении Повалий в Кремле после начала войны
  Данилко рассказал о своем отношении к алкоголю
  Данилко рассказал о своем отношении к алкоголю
Каменских впервые рассказала, где во время войны находится Потап, и показала новые совместные фото
Каменских впервые рассказала, где во время войны находится Потап, и показала новые совместные фото
  "Когда появились сообщения, что женщин насилуют, сосредоточились на этом". Ефросинина рассказала о преступлениях российских оккупантов
  "Когда появились сообщения, что женщин насилуют, сосредоточились на этом". Ефросинина рассказала о преступлениях российских оккупантов
"Алла Борисовна очень хорошо выглядит". Переехавшая в Израиль жена Павлика заявила, что живет по соседству с Галкиным и Пугачевой
"Алла Борисовна очень хорошо выглядит". Переехавшая в Израиль жена Павлика заявила, что живет по соседству с Галкиным и Пугачевой
  "Прислали свадебные платья. Господи, боже мой, ну и куда их?" Зюбина рассказала, какие необычные вещи получают волонтеры из-за границы
  "Прислали свадебные платья. Господи, боже мой, ну и куда их?" Зюбина рассказала, какие необычные вещи получают волонтеры из-за границы
  Синельников заявил, что замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко могли запугать
  Синельников заявил, что замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко могли запугать
  "Было очень страшно". Полякова заявила, что ее мать покинула РФ, где проживала вместе с бойфрендом-дипломатом
  "Было очень страшно". Полякова заявила, что ее мать покинула РФ, где проживала вместе с бойфрендом-дипломатом
"Мы ничего не смогли сделать с уродами у власти, как и белорусы со своим уродом". Лазарева обратилась к украинцам
"Мы ничего не смогли сделать с уродами у власти, как и белорусы – со своим уродом". Лазарева обратилась к украинцам
  Федишин: Я реально мечтаю о большой бетонной стене с Россией, и чтобы ни единого контрольно-пропускного пункта
  Федишин: Я реально мечтаю о большой бетонной стене с Россией, и чтобы ни единого контрольно-пропускного пункта
  "Ничего страшного в этом нет". Dantes поделился опытом перехода на украинский язык и презентовал клип на трек "Обійми". Видео
  "Ничего страшного в этом нет". Dantes поделился опытом перехода на украинский язык и презентовал клип на трек "Обійми". Видео
  "Без цензуры, но с юмором". Барских презентовал песню Don't Fuck with Ukraine, посвященную ВСУ. Видео
  "Без цензуры, но с юмором". Барских презентовал песню Don't Fuck with Ukraine, посвященную ВСУ. Видео
"Позорные артисты". Коллега Марченко по "Х-фактору" Соседов высказался о Галкине и Хаматовой
"Позорные артисты". Коллега Марченко по "Х-фактору" Соседов высказался о Галкине и Хаматовой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Он финансировал эту историю. Мы здоровались". Экс-тренер шоу "Х-фактор" Кондратюк рассказал о встречах с кумом Путина Медведчуком (296522)
2
Тоня Матвиенко ответила на угрозы Оксаны Билозир из-за исполнения песни "Коханий" (184899)
3
"Позорные артисты". Коллега Марченко по "Х-фактору" Соседов высказался о Галкине и Хаматовой (127371)
4
"Это слишком мерзко". Тринчер осудила дуэт украинской певицы с пропутинским певцом Киркоровым (66874)
5
60-летний Кондратюк о пенсии: Я не хочу в это верить. Жена говорит: "Тебе надо что-то делать". А я не знаю что (36521)
6
"Симоньян с этой минуты считаю совершенно нерукопожатной". Вайкуле обвинила пропагандистку в ненависти к Галкину и Пугачевой (28052)
7
"Разве может быть, чтобы девочек насиловали на глазах семьи? К сожалению, да". Амаль Клуни рассказала о преступлениях РФ в Украине (20596)
8
"Она артистка пропагандистского цирка. Все ее реплики согласовываются". Невзоров высказался о пропагандистке Симоньян, назвавшей Галкина геем (19961)
 
 
 
 