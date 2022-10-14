Шри-Ланка не будет принимать российские банковские карты "Мир"

"В связи с санкциями США в отношении платежной системы "Мир", по согласованию с министерством иностранных дел Шри-Ланки, Центральный банк Шри-Ланки не имеет возможности подтвердить запрос на функционирование карточной системы "Мир" в банковской системе", – говорится в сообщении.
Due to the US sanctions on the MIR payment system, as confirmed by the Ministry of Foreign Affairs - Sri Lanka, the @CBSL is not in a position to consider favorably, at the current juncture, the request to operate MIR card scheme within the banking system.— CBSL (@CBSL) October 13, 2022
С марта 2022 года, когда в России из-за ее вторжения в Украину полностью остановили действие Visa и MasterСard, россиянам предложили перейти на платежную систему "Мир".
19 сентября турецкие банки DenizBank и Is Bankasi объявили о приостановлении работы с картами "Мир".
21 сентября стало известно, что обслуживание карт "Мир" прекратили банки в Армении, Вьетнаме и Казахстане.