Шри-Ланка не будет принимать российские банковские карты "Мир"

"В связи с санкциями США в отношении платежной системы "Мир", по согласованию с министерством иностранных дел Шри-Ланки, Центральный банк Шри-Ланки не имеет возможности подтвердить запрос на функционирование карточной системы "Мир" в банковской системе", – говорится в сообщении.

Контекст:

С марта 2022 года, когда в России из-за ее вторжения в Украину полностью остановили действие Visa и MasterСard, россиянам предложили перейти на платежную систему "Мир".

19 сентября турецкие банки DenizBank и Is Bankasi объявили о приостановлении работы с картами "Мир".

21 сентября стало известно, что обслуживание карт "Мир" прекратили банки в Армении, Вьетнаме и Казахстане.