Шустер: Действующая власть в РФ гнилая, ни к какой победе она не выведет, и вооруженные группировки уже занимают свое место перед стартом

Шустер: Вооруженные группировки будут бороться за власть в РФ, пусть не за верховную власть, но точно за огромное влияние Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Он обратил внимание на обнародованные манифесты "Клуба рассерженных патриотов", который создал террорист Игорь Гиркин, и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Почему я на это обращаю внимание? Потому что мы говорим о двух вооруженных группах. "Вагнер" – мы все знаем и понимаем, кто там и что у них есть. Что касается "Клуба рассерженных патриотов", то я абсолютно не сомневаюсь, что они вооружены. Если будет вооруженная борьба за власть в России, они в ней будут участвовать. Так же, как в этом будет участвовать Пригожин", – заявил Шустер.

Телеведущий акцентировал, что оба манифеста указывают на то, что в России идет активный поиск внутреннего врага.

"И те, и другие ищут предателей. Таким образом, мы можем предположить, что если начнется война за власть в России (что для Украины было бы очень неплохо), то это будет достаточно жестокая война между такими группировками. Они будут бороться за власть, они будут бороться пусть не за верховную власть, но точно за огромное влияние", – сказал журналист.

По его мнению, еще не совсем понятно, когда именно начнется борьба за власть в РФ.

"Надо понимать, что к старту борьбы за власть в России (не понятно, когда именно он будет) вооруженные группы уже готовятся. И я не уверен, что это последний манифест. Уверен, что их будет больше. Создаст еще кто-нибудь ЧВК, типа Игоря Сечина с "Роснефтью", – у него будет манифест. У других будет манифест. Манифестов будет достаточно много. Я думаю, что где-то они понимают, что наступает момент настоящий, процесс уже начался. Конечно, украинское наступление ускорит этот процесс. То есть они понимают, что та власть, которая есть, – она гнилая, она никуда эту страну не выведет, ни к какой победе, ни к каким экономическим, финансовым, технологическим революциям, и что эту власть надо менять. И они занимают уже, знаете, как перед стометровкой, свое место перед стартом", – подчеркнул Шустер.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube