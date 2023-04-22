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Шустер о заочном аресте Россией Грозева и Буданова: Они также могут арестовать Байдена или Господа Бога

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Шустер: Либеральной части общества РФ пытаются внушить страх
Шустер: Либеральной части общества РФ пытаются внушить страх
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Власти государства-агрессора России действуют примитивными методами. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал телеведущий Савик Шустер, комментируя решения суда в РФ о заочном аресте главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова и расследователя Bellingcat Христо Грозева.

"Они также могут арестовать Джо Байдена. Им же никто не мешает, у них свободные руки. Они могут арестовать Господа Бога. Это больше не имеет границ. Давайте еще главу ЦРУ арестуем, главу британской разведки, французской, немецкой... Вообще всех. Это показательные меры. Представьте себе: вы обычный зритель российских телевизионных пропагандистских каналов и вам сообщают, что Грозев (конечно, никто не знает, кто это такой) привлечен к уголовной ответственности. Конечно, страна просто немедленно вздрогнула: "Боже, какая победа, мы привлекли Грозева к уголовной ответственности". А что он сделал? Это же не показывают. Вот они бы показали, что Грозев сделал, тогда было бы поинтереснее", – отметил Шустер.

Он убежден, что эти информационные сообщения никак не влияют на людей в России, а только на ту элиту, которая готова сопротивляться.

"Это, конечно, пугает, это внушает страх по-настоящему. Но больше никакого другого эффекта, кроме того, что они показывают истинное лицо всем. И не только тем западным странам, которые знают, что происходит в России, но и показывают другим – сомневающимся. А сомневающихся в мире много. Таким своим людям они показывают непонятно что. Либеральной части общества, маленькой, но которая все равно есть, они пытаются внушить страх. И с другой стороны, отражают страх собственный, который еще больше. Это такой крик отчаяния... Ребята, всех не пересажаете, всех не убьете, всех не запугаете. Это нереально. Такого не бывает. Они примитивные и поэтому примитивными методами действуют", – сказал Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

21 апреля появилась информация, что суд в Москве заочно арестовал Буданова по делу о взрыве на Керченском мосту. Ему якобы предъявлено обвинение по четырем статьям. 

Буданов, комментируя эту новость, заявил: "Мне приятно. Это хороший показатель нашей работы, обязуюсь работать еще лучше". 

В этот же день Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал журналиста-расследователя Bellingcat Грозева. Кроме того, в этот же день министерство юстиции РФ признало Грозева "иностранным агентом". В Twitter Грозев сообщил, что его "предполагаемое преступление" состояло в том, "что я помогал журналисту [и основателю издания The Insider Роману] Доброхотову покинуть Россию в 2021 году, чтобы избежать тюремного заключения".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Савик Шустер, Джо Байден, Москва, Алеся Бацман, война России против Украины, Христо Грозев, Кирилл Буданов
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