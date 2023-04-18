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Шустер о саботаже войны Патрушевым и Герасимовым: Хотелось, чтобы это было правдой – это говорит о высокой степени турбулентности в Кремле

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Шустер: Такую новость, как возможность переворота Путину донесут
Шустер: Такую новость, как возможность переворота Путину донесут
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Поссорить президента страны-агрессора России Владимира Путина с секретарем Совета национальной безопасности РФ Николаем Патрушевым и начальника Генерального штаба Валерием Герасимовым врядли удастся. Такую точку зрения в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал телеведущий Савик Шустер, комментируя секретные документы министерства обороны США, которые оказались в открытом доступе в интернете.

"Путин сегодня делит людей на лояльных и не лояльных. Есть заговор Патрушева и Герасимова, как заговор против Адольфа Гитлера, – это уже не свои, это люди, подлежащие расстрелу. Если эта информация дошла до Deutsche Welle... Ну ладно, Путин не читает интернет и вообще ничего не читает, но там есть люди, которые читают. Исходя из документов ему не доносят информацию плохую, ему доносят только хорошие новости. Но такую новость, как возможность какого-то переворота или или что-то в этом роде, я думаю, до него донесут", – сказал Шустер.

Бацман пояснила, что появившийся в сети документ говорит о подготовке операции по саботажу военных действий в Украине на уровне высшего руководства.

"5 марта война могла закончиться, если бы то, что запланировали Патрушев и Герасимов, состоялось бы. А именно, 5 марта Путин должен был ложиться плановую "на химию" и в этот момент Патрушев и Герасимов должны были саботировать боевые действия таким образом, чтобы когда Путин пришел в себя, он уже ничего не смог сделать. Якобы в последний момент Герасимов струсил и план не удался. А может это еще повториться", – спросила Бацман.

"Если это правда, это серьезная информация. Кто-то говорил о том, что Герасимов не из тех людей, которые когда-нибудь отважатся на что-то такое. Не понимаю, каким образом Патрушев выбрал его как своего союзника Герасимова. Это слабое звено. Хотелось бы, чтобы это была правда. Хотелось бы реально, потому что это уже говорит о высокой степени турбулентности в Кремле. Очень высокой. А с другой стороны это такой отвлекающий маневр. Потому что поссорить Путина с Герасимовым и Патрушевым, я не думаю что удастся", – отметил Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

6 апреля The New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности. Пентагон расследует источник публикации.

В слитых документах, в частности, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии по состоянию на 1 марта, графики поставок оружия, говорится в статье NYT. При этом собеседники СМИ подчеркивали, что часть документов выглядит достоверно, а часть данных – искажена.

По данным The Washington Post, среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве России с Турцией и Египтом.

В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация, рассказали в Пентагоне. Министр обороны США Ллойд Остин пообещал найти источник утечки секретных документов.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в слитых документах есть правдивая и ложная информация, при этом та, которая была правдивой, уже неактуальна. По его мнению, утечка была преднамеренной попыткой России посеять раздор между союзниками Украины. 

13 апреля The New York Times написала, что подозреваемый в сливе секретной информации – 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. В тот же день его задержало ФБР

14 апреля Тейшейре в суде Бостона предъявили обвинения по двум пунктам: несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне и несанкционированное удаление и хранение секретных документов или материалов.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Савик Шустер, Кремль, Николай Патрушев, Алеся Бацман, Валерий Герасимов
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