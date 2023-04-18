Шустер о саботаже войны Патрушевым и Герасимовым: Хотелось, чтобы это было правдой – это говорит о высокой степени турбулентности в Кремле

"Путин сегодня делит людей на лояльных и не лояльных. Есть заговор Патрушева и Герасимова, как заговор против Адольфа Гитлера, – это уже не свои, это люди, подлежащие расстрелу. Если эта информация дошла до Deutsche Welle... Ну ладно, Путин не читает интернет и вообще ничего не читает, но там есть люди, которые читают. Исходя из документов ему не доносят информацию плохую, ему доносят только хорошие новости. Но такую новость, как возможность какого-то переворота или или что-то в этом роде, я думаю, до него донесут", – сказал Шустер.

Бацман пояснила, что появившийся в сети документ говорит о подготовке операции по саботажу военных действий в Украине на уровне высшего руководства.

"5 марта война могла закончиться, если бы то, что запланировали Патрушев и Герасимов, состоялось бы. А именно, 5 марта Путин должен был ложиться плановую "на химию" и в этот момент Патрушев и Герасимов должны были саботировать боевые действия таким образом, чтобы когда Путин пришел в себя, он уже ничего не смог сделать. Якобы в последний момент Герасимов струсил и план не удался. А может это еще повториться", – спросила Бацман.

"Если это правда, это серьезная информация. Кто-то говорил о том, что Герасимов не из тех людей, которые когда-нибудь отважатся на что-то такое. Не понимаю, каким образом Патрушев выбрал его как своего союзника Герасимова. Это слабое звено. Хотелось бы, чтобы это была правда. Хотелось бы реально, потому что это уже говорит о высокой степени турбулентности в Кремле. Очень высокой. А с другой стороны это такой отвлекающий маневр. Потому что поссорить Путина с Герасимовым и Патрушевым, я не думаю что удастся", – отметил Шустер.

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