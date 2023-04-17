Шустер: Когда американцы говорят, что война не закончится в 2023 году, они имеют в виду, что строй в России не изменится

"Слитые в сеть документы разведывательного управления министерства обороны США, которые попали в интернет, свидетельствуют, что полномасштабная война России против Украины превращается в затяжной конфликт, который продлится далеко после 2023 года. Как вы считаете, такие предпосылки есть?" – спросила Бацман.

"Видимо, есть. Если мы начинаем говорить о весенне-летней кампании, в принципе, это не то, что сказать: мы ждем штурма, мы ждем атаки. Как, понимаете, в Кувейте журналисты CNN сидели на крыше "Кувейт-сити" и ждали, когда американские ракеты полетят, и вот это – начало "Бури в пустыне". Я не думаю, что так будет. С украинской стороны артобстрел, работа авиации, потом пойдет механизированная пехота широким фронтом... Не зная план Генерального штаба Украины, я не думаю, что это будет так. Что есть час икс, когда это все начнется. Если это будет так, то украинские войска должны пойти широким фронтом. А может, они ударят и пойдут в глубину", – сказал Шустер.

Он обратил внимание, что Украина может использовать разные варианты атак.

"Может быть отвлекающий маневр, может быть вспомогательный и основное направление атаки, а может быть и совсем иначе. То есть может быть постепенное вытеснение российских войск. Когда американцы говорят, что это не закончится в 2023 году, я думаю, они имеют в виду, что строй в России и все, что там происходит, не закончится до конца 2023 года. Это даже не столько Украина", – заявил Шустер.

Он подчеркнул, что Россия продолжит атаковать Украину, даже когда та освободит свою территорию.

"Вот представим, что ВСУ выходят на границы 1991 года. Война все равно не закончится – Путин все равно у власти. Представьте себе, что украинская армия во время весенне-летней кампании выходит на границы 1991 года, включая, скажем, Крым в какой-то форме, или даже выходит на границы с Крымом и освобождает Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожской области – и дальше с Крымом будем смотреть... У власти Путин. Это же не означает конец войны. Это значит, что они [россияне] будут обстреливать издалека, будут делать всякие гадости, будут все равно взрывать инфраструктуру Украины так или иначе. Пока есть Путин и его вот эта мафия, это не закончится", – отметил Шустер.

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