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Шустер: Когда американцы говорят, что война не закончится в 2023 году, они имеют в виду, что строй в России не изменится

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Шустер: Я не думаю, что есть час икс, когда начнется контрнаступление
Шустер: Я не думаю, что есть час икс, когда начнется контрнаступление
Фото: Шустер online / Facebook

Россия не прекратит агрессию против Украины до тех пор, пока у власти в РФ будет президент Владимир Путин. Такое предположение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал телеведущий Савик Шустер.

"Слитые в сеть документы разведывательного управления министерства обороны США, которые попали в интернет, свидетельствуют, что полномасштабная война России против Украины превращается в затяжной конфликт, который продлится далеко после 2023 года. Как вы считаете, такие предпосылки есть?" – спросила Бацман.

"Видимо, есть. Если мы начинаем говорить о весенне-летней кампании, в принципе, это не то, что сказать: мы ждем штурма, мы ждем атаки. Как, понимаете, в Кувейте журналисты CNN сидели на крыше "Кувейт-сити" и ждали, когда американские ракеты полетят, и вот это – начало "Бури в пустыне". Я не думаю, что так будет. С украинской стороны артобстрел, работа авиации, потом пойдет механизированная пехота широким фронтом... Не зная план Генерального штаба Украины, я не думаю, что это будет так. Что есть час икс, когда это все начнется. Если это будет так, то украинские войска должны пойти широким фронтом. А может, они ударят и пойдут в глубину", – сказал Шустер.

Он обратил внимание, что Украина может использовать разные варианты атак.

"Может быть отвлекающий маневр, может быть вспомогательный и основное направление атаки, а может быть и совсем иначе. То есть может быть постепенное вытеснение российских войск. Когда американцы говорят, что это не закончится в 2023 году, я думаю, они имеют в виду, что строй в России и все, что там происходит, не закончится до конца 2023 года. Это даже не столько Украина", – заявил Шустер.

Он подчеркнул, что Россия продолжит атаковать Украину, даже когда та освободит свою территорию.

"Вот представим, что ВСУ выходят на границы 1991 года. Война все равно не закончится – Путин все равно у власти. Представьте себе, что украинская армия во время весенне-летней кампании выходит на границы 1991 года, включая, скажем, Крым в какой-то форме, или даже выходит на границы с Крымом и освобождает Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожской области – и дальше с Крымом будем смотреть... У власти Путин. Это же не означает конец войны. Это значит, что они [россияне] будут обстреливать издалека, будут делать всякие гадости, будут все равно взрывать инфраструктуру Украины так или иначе. Пока есть Путин и его вот эта мафия, это не закончится", – отметил Шустер.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

6 апреля The New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности. Пентагон расследует источник публикации.

В слитых документах, в частности, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии по состоянию на 1 марта, графики поставок оружия, говорится в статье NYT. При этом собеседники СМИ подчеркивали, что часть документов выглядит достоверно, а часть данных – искажена.

По данным The Washington Post, среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве России с Турцией и Египтом.

В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация, рассказали в Пентагоне. Министр обороны США Ллойд Остин пообещал найти источник утечки секретных документов.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в слитых документах есть правдивая и ложная информация, при этом та, которая была правдивой, уже неактуальна.

Подозреваемый в сливе секретной информации – 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. 13 апреля его задержало ФБР

14 апреля Тейшейре в суде Бостона предъявили обвинения по двум пунктам: несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне и несанкционированное удаление и хранение секретных документов или материалов.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Крым, Украина, Савик Шустер, армия, война, агрессия, Кувейт, Алеся Бацман, ВСУ, война России против Украины, войска, границы
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