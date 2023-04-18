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Шустер: Россия не смогла создать убедительного внутреннего врага. Иноагент не сработал, и они цепляются за Ахеджакову и Пугачеву

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Шустер: Общество должно быть сосредоточено на каком-то враге, а врага найти не могут
Шустер: Общество должно быть сосредоточено на каком-то враге, а врага найти не могут
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер пояснил, по какой причине прокуратура страны-агрессора РФ начала проверки в отношении актрисы Лии Ахеджаковой и певицы Аллы Пугачевой.

"Они за все это время, начиная с 2014 года, когда появились эти "русская весна" и "русский мир", не сумели создать убедительного внутреннего врага. Иноагент не сработал до конца. Иноагент – это уже почти положительный мем какой-то. То есть не срабатывает ничто, что они пытаются создать внутри. Внешний враг понятный – коллективный Запад, Америка, сатана. А сатану-то надо найти у себя. Если сатана далеко, то где враг? Общество должно быть сосредоточено на на каком-то враге, а врага найти не могут", – подчеркнул Шустер.

По его мнению, Ахеджакова и Пугачева стали объектами агрессии из-за своей известности.

"Они не смогли создать внутреннего врага и цепляются за Ахеджакову и Пугачеву. Это же глупо. Мы же видели реакцию на это дело с Пугачевой, когда это произошло, – народ за Пугачеву. У вас нет этой популярности. Они в лихорадочных поисках внутреннего врага и не получается", – подчеркнул Шустер.

"Поэтому лезут в чужие страны", – заметила Бацман.

"Да, но в чужих странах тоже, знаете ли... Полез в Афганистан, назвал их душманами, ну, окей. Это работает какое-то время. Потом душманы так и остались в разговорной речи. Украинцев они называют "укрофашисты", "укоронацисты", "бандеровцы", но народ это не поднимает. Ну кто у них остается? Еврейские олигархи, либеральные мигранты, как их террорист Игорь Гиркин называет... Что они сейчас будут искать? Антисемитизм? Богатство? Наверное, богатство... Потому что если дать народу зеленый свет, что будет в центре, в Питере и  Москве, описать невозможно. Это реально будет сложно, и мы это все понимаем. "Грабь награбленное" – достаточно бросить этот клич, и люди с оружием пойдут грабить с удовольствием", – констатировал Шустер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

11 апреля стало известно, что на актрису Лию Ахеджакову написали донос в Генеральную прокуратуру РФ и попросили открыть в ее отношении уголовное дело за "государственную измену" и "дискредитацию" российской армии. Кроме того, автор доноса – Виталий Бородин, который представлен как глава федерального проекта безопасности и борьбы с коррупцией – просит лишить актрису государственных наград и званий и признать "иноагентом".

12 апреля появилась информация, что этот же человек написал донос на певицу Аллу Пугачеву. Он утверждает, что якобы установил "иностранное финансирование деятельности Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами". Причиной доноса также стала ее критика российского полномасштабного вторжения в Украину, поддержка российских коллег, которые выехали из РФ, и финансовая помощь украинцам.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Алла Пугачева, Россия, Украина, Савик Шустер, война, антисемитизм, Лия Ахеджакова, Алеся Бацман, олигархи, война России против Украины, русский мир
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