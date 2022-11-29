Шустер: Сборная Ирана по футболу отказалась петь гимн своей страны. В России ничего подобного нет вообще

"Первый матч сборной Ирана. Я смотрю, стоят 11 игроков на поле и 15 игроков на скамье выстроены. Начинает играть музыка гимна – и они все молчат. Ни слова. После этого: уже после матча – капитану задается вопрос. Он говорит: "Это было общее решение команды". Это 26 человек плюс еще физиотерапевты, массажисты... Неважно, это большое количество людей, которые вместе решили не петь гимн в качестве жеста солидарности с протестующими, которых безжалостно убивает эта исламская гвардия", – рассказал Шустер.

Он обратил внимание, что позднее, когда иранская сборная играла против "Уэльса", они уже "как-то исполняли гимн".

"Они рот почти не раскрывали. Я полагаю, что за эти дни на них было огромное давление со стороны режима. Я думаю, запугивали семьи, запугивали друзей, детей – кого угодно. Но они пели через силу. Это было видно: что они не хотят этого делать. Вот это есть форма гражданского протеста. Это есть что-то, что сохраняет лицо целой стране, целому народу, целой культуре. Вот 26 человек, которые принимают такое решение, – они, в принципе, реально спасают нацию. Вот в России ничего этого нет вообще", – подчеркнул Шустер.

Он ранее призывал сборную Ирана исключить из чемпионата мира по футболу за то, что Иран поставляет дроны России, которыми обстреливают территорию Украины.

"Сейчас я понимаю, что был не прав, потому что мы бы не видели этого жеста, мы бы не видели, что есть люди, которые готовы. Я думаю, они проиграли Англии, потому что принятие решения не петь национальный гимн у них отобрало столько энергии внутренней. Я чувствовал, что они истощены", – отметил Шустер.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube