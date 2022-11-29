Шустер: Сборная Ирана по футболу отказалась петь гимн своей страны. В России ничего подобного нет вообще

"Первый матч сборной Ирана. Я смотрю, стоят 11 игроков на поле и 15 игроков на скамье выстроены. Начинает играть музыка гимна – и они все молчат. Ни слова. После этого: уже после матча – капитану задается вопрос. Он говорит: "Это было общее решение команды". Это 26 человек плюс еще физиотерапевты, массажисты... Неважно, это большое количество людей, которые вместе решили не петь гимн в качестве жеста солидарности с протестующими, которых безжалостно убивает эта исламская гвардия", – рассказал Шустер.
Он обратил внимание, что позднее, когда иранская сборная играла против "Уэльса", они уже "как-то исполняли гимн".
"Они рот почти не раскрывали. Я полагаю, что за эти дни на них было огромное давление со стороны режима. Я думаю, запугивали семьи, запугивали друзей, детей – кого угодно. Но они пели через силу. Это было видно: что они не хотят этого делать. Вот это есть форма гражданского протеста. Это есть что-то, что сохраняет лицо целой стране, целому народу, целой культуре. Вот 26 человек, которые принимают такое решение, – они, в принципе, реально спасают нацию. Вот в России ничего этого нет вообще", – подчеркнул Шустер.
Он ранее призывал сборную Ирана исключить из чемпионата мира по футболу за то, что Иран поставляет дроны России, которыми обстреливают территорию Украины.
"Сейчас я понимаю, что был не прав, потому что мы бы не видели этого жеста, мы бы не видели, что есть люди, которые готовы. Я думаю, они проиграли Англии, потому что принятие решения не петь национальный гимн у них отобрало столько энергии внутренней. Я чувствовал, что они истощены", – отметил Шустер.
С сентября в Иране продолжаются массовые протесты из-за смерти 22-летней Махсы (Джины) Амини из Саккеза (Курдистан). 13 сентября она приехала в Тегеран с семьей и была задержана за якобы неправильное ношение хиджаба. Родственникам сказали, что ее отпустят после "сеанса перевоспитания". По словам свидетелей, Амини избили в фургоне для задержанных, а через три дня она умерла. Полиция факт избиения отрицает, заявляя, что студентка умерла от сердечного приступа. 17 сентября Амини похоронили.
После ее смерти начались протесты против ограничений свобод в Иране, в том числе – жестких правил ношения одежды. Митинги охватили большинство провинций Ирана. По оценке Reuters, это самые массовые митинги с 2019 года, когда в Иране проходили протесты из-за цен на топливо. Тогда во время подавления митингов были убиты, по данным агентства, около 1500 человек.
По данным правозащитников HRANA на 26 ноября, на нынешних протестах погибли уже 450 человек, 63 из них – дети. Под аресты попали более 18 тыс. человек.