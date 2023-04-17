Швец: Трамп – агент Кремля. Его разработка велась с его поездки в Москву в 1987 году

Швец о Трампе: Это абсолютный агент Путина, он этого не скрывает Скриншот: Юрий Швец - официальный канал / Facebook

"Трамп – это пудель, это однозначный агент Кремля. Разработка его велась еще, я сейчас скажу, с его поездки в Москву в 1987 году. Тогда эта поездка была организована тем отделом, в котором я тогда работал. Это абсолютный агент Путина, он даже, по-моему, этого не скрывает. Это человек, который "урегулирует", как он сказал, в течение 24 часов. Тут же перекроет помощь Украине и скажет: "Хотите урегулировать – отдавайте все русскоязычные территории Москве", – сказал он.

Швец высказал надежду, что этого не произойдет в связи с выдвижением Трампу обвинений в уголовном преступлении.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона