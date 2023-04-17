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Швец: Трамп – агент Кремля. Его разработка велась с его поездки в Москву в 1987 году

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Швец о Трампе: Это абсолютный агент Путина, он этого не скрывает
Швец о Трампе: Это абсолютный агент Путина, он этого не скрывает
Скриншот: Юрий Швец - официальный канал / Facebook

Предположительная победа миллиардера и экс-президента США Дональда Трампа на новых выборах – это "страшный сон" для Украины, потому что тогда Россия выиграет войну. Такое мнение высказал живущий в США бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Трамп – это пудель, это однозначный агент Кремля. Разработка его велась еще, я сейчас скажу, с его поездки в Москву в 1987 году. Тогда эта поездка была организована тем отделом, в котором я тогда работал. Это абсолютный агент Путина, он даже, по-моему, этого не скрывает. Это человек, который "урегулирует", как он сказал, в течение 24 часов. Тут же перекроет помощь Украине и скажет: "Хотите урегулировать – отдавайте все русскоязычные территории Москве", – сказал он.

Швец высказал надежду, что этого не произойдет в связи с выдвижением Трампу обвинений в уголовном преступлении.

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Контекст:

Трамп занимал долность президента США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. Он стал первым президентом США в истории, которому были предъявлены уголовные обвинения.

4 апреля суд в Нью-Йорке официально обвинил Трампа в фальсификации документов. По версии следствия, бывший президент заплатил $130 тыс. порноактрисе Стефани Клиффорд (сценическое имя – Сторми Дэниелс) за неразглашение информации о ее связи с ним, а также выплату премии адвокату Трампа Майклу Коэну. Бывший президент не признал себя виновным по 34 пунктам обвинения. 

Коэна CNN называет ключевой фигурой расследования. Канал объяснил, что сама по себе выплата денег за молчание не является незаконной, но согласно данным телеканала, компания Трампа оформила компенсацию Коэну как юридические расходы.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Швец, война России против Украины
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