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Скончался главред пропутинской "Комсомольской правды"

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Пропагандист Сунгоркин умер в возрасте 68 лет
Пропагандист Сунгоркин умер в возрасте 68 лет
Фото: Комсомольская правда: Kp.ru / Telegram

Главный редактор российской газеты "Комсомольская правда" пропагандист Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет, сообщает сайт издания.

У Сунгоркина случился инсульт, говорится в материале.

"Комсомольскую правду" Сунгоркин возглавлял 37 лет. После распада СССР он приобрел издание и превратил его в одно из самых популярных СМИ в России. И даже попал под санкции Евросоюза потому, что руководил "любимым изданием президента РФ Владимира Путина", пишет "Комсомольская правда".

С начала вооруженной агрессии РФ против Украины Сунгоркин активно поддерживал режим Путина и аннексию Крыма.

Свои отношения с российской властью Сунгоркин в интервью телеканалу "Дождь" в 2012 году объяснил так: "А мне вообще Путин нравится – вчерашний, позавчерашний, завтрашний".

В мае 2014 года Путин лично наградил Сунгоркина за "правильное" освещение событий в Крыму. В 2016 году главреду "Комсомольской правды" запретили въезд в Украину.

Сунгоркин также оправдывал и поддерживал преступную войну, которую Путин развязал в Украине в феврале 2022 года. За это пропагандист попал под санкции ЕС, Канады, Великобритании и других стран.

Теги: Россия, Украина, пропаганда, российская пропаганда, война России против Украины, газета
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