СМИ сообщили, что минобороны Грузии, возможно, передало РФ данные о грузинских добровольцах в Украине. Власти отреагировали

В сюжете Mtavari сообщается, что личные дела грузинских военных попали в руки так называемой "народной милиции ЛНР", публиковавшей фото документов, якобы взятых с бывшей тренировочной базы украинских военных под Лисичанском.

Речь идет, в частности, о грузинском офицере Михеиле Камхадзе, который служит в рядах Вооруженных сил Украины еще с 2017 года. Оккупанты опубликовали документы с полной информацией о нем и членах его семьи, включая их адреса и места работы.

Камхадзе утверждает, что никогда не был в Лисичанске. По его словам, папка с личным делом, которую демонстрируют боевики, хранилась в министерстве обороны Грузии. Он предполагает, что ее продали оккупантам.

Еще одним грузином, чье личное дело оказалось у оккупантов, стал Надым Хмаладзе. По его словам, документы вместе с данными о его семье опубликовали на одном из пророссийских Telegram-каналов еще в марте. Где они их взяли, он не знает.

9 августа министерство обороны Грузии опубликовало на своем сайте комментарий в связи с этой информацией. Сюжет канала ведомство называет "абсурдной и целенаправленно распространяемой дезинформацией, которая направлена на обман общества, дискредитацию государственных органов и преследование узкопартийных интересов".

Ведомство отрицает, что личные дела офицеров запаса были проданы спецслужбам РФ. В министерстве заявили, что после увольнения военнослужащего из состава сил обороны его личное дело не хранится в подразделениях минобороны, а передается в соответствующие структуры муниципалитета.

"Личное дело Михеила Камхадзе передано из минобороны в соответствующий районный комиссариат и хранится там в первозданном состоянии. Таким образом, личные дела офицеров запаса не могут покинуть какое-либо ведомство", – заявили в министерстве.

В минобороны Грузии пообещали, что соответствующая служба займется выяснением, действительно ли документы, показанные на кадрах оккупантов, являются личными делами грузинских военных и "где они были обнаружены в Украине".