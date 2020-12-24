Собаки Байдена пожелали американцам счастливого Рождества. Видео

В Instagram избранного президента США Джо Байдена появился рождественский ролик с его овчарками Чемпом и Мейджором.

Немецкие овчарки Чемп и Мейджор избранного президента США Джо Байдена поздравили американцев с Рождеством. Ролик опубликовали на странице Байдена в Instagram 24 декабря.

Одна собака на видео ведет себя спокойно. Ее украсили новогодним бантом и положили на подушку под наряженной елкой с мягкими игрушками Санта Клаусов и оленей. Вторая ведет себя активнее. Она сбегает по ступенькам и держит в зубах новогоднюю игрушку.

Видео сопровождается праздничной рождественской музыкой.

"Как бы вы ни отмечали праздники, Чемп и Мейджор желают вам счастливого Рождества!" – сказано в подписи к видео.

Известно, что Мейджора Байден вместе с супругой Джилл взяли из приюта в штате Делавэр в 2018 году. В ноябре Байден играл со своими собаками и повредил ногу.

Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила результаты голосования на выборах президента США. Байден получил 306 голосов, а действующий президент США Дональд Трамп – 232. После этого Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. Он раскритиковал попытки Трампа оспорить результаты выборов.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов. Его личный адвокат Рудольф Джулиани обещал, что команда юристов главы Белого дома продолжит подавать иски.

Официально победителя выборов объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.