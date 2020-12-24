ГОРДОН
 
 
МИР

Собаки Байдена пожелали американцам счастливого Рождества. Видео

В Instagram избранного президента США Джо Байдена появился рождественский ролик с его овчарками Чемпом и Мейджором.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Чемп и Мейджор поздравили американцев
Чемп и Мейджор поздравили американцев
Фото: 46dogs / Instagram

Немецкие овчарки Чемп и Мейджор избранного президента США Джо Байдена поздравили американцев с Рождеством. Ролик опубликовали на странице Байдена в Instagram 24 декабря.

Одна собака на видео ведет себя спокойно. Ее украсили новогодним бантом и положили на подушку под наряженной елкой с мягкими игрушками Санта Клаусов и оленей. Вторая ведет себя активнее. Она сбегает по ступенькам и держит в зубах новогоднюю игрушку.

Видео сопровождается праздничной рождественской музыкой. 

"Как бы вы ни отмечали праздники, Чемп и Мейджор желают вам счастливого Рождества!" – сказано в подписи к видео.

Известно, что Мейджора Байден вместе с супругой Джилл взяли из приюта в штате Делавэр в 2018 году. В ноябре Байден играл со своими собаками и повредил ногу.

Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила результаты голосования на выборах президента США. Байден получил 306 голосов, а действующий президент США Дональд Трамп – 232. После этого Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. Он раскритиковал попытки Трампа оспорить результаты выборов.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов. Его личный адвокат Рудольф Джулиани обещал, что команда юристов главы Белого дома продолжит подавать иски

Официально победителя выборов объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Теги: США, Джо Байден, Дональд Трамп, собаки, выборы президента США 2020
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Еще та зажигалка". Яма показал, как танцует его жена
"Еще та зажигалка". Яма показал, как танцует его жена
  "Твоя любов". Отец и дочь Бабкины презентовали украинскую версию своего англоязычного сингла. Видео
  "Твоя любов". Отец и дочь Бабкины презентовали украинскую версию своего англоязычного сингла. Видео
  Дан Балан спел песню "Новогодняя" группы "Дискотека Авария" в бардовском стиле. Видео
  Дан Балан спел песню "Новогодняя" группы "Дискотека Авария" в бардовском стиле. Видео
Алибасов и Федосеева-Шукшина развелись
Алибасов и Федосеева-Шукшина развелись
  "Для меня выкинуть деньги – вообще не вопрос". Ходорковский рассказал, какие покупки доставляют ему удовольствие
  "Для меня выкинуть деньги – вообще не вопрос". Ходорковский рассказал, какие покупки доставляют ему удовольствие G
Зеленская рассказала, какие советы дала ей жена Макрона во время встречи полтора года назад
Зеленская рассказала, какие советы дала ей жена Макрона во время встречи полтора года назад
  10 украинских новогодних треков. Видео- и аудиоподборка
  10 украинских новогодних треков. Видео- и аудиоподборка
Зеленская рассказала, какое впечатление произвели на нее папа римский и герцог и герцогиня Кембриджские
Зеленская рассказала, какое впечатление произвели на нее папа римский и герцог и герцогиня Кембриджские
  "Как можно ждать 21 день, если не знаешь, что будет завтра?" Кулинарный эксперт показал, как приготовить штоллен по-украински. Видео
  "Как можно ждать 21 день, если не знаешь, что будет завтра?" Кулинарный эксперт показал, как приготовить штоллен по-украински. Видео
"Ни фига себе мамуля", "Красотка". Анита Луценко показала, как в 65 лет выглядит ее мама
"Ни фига себе мамуля", "Красотка". Анита Луценко показала, как в 65 лет выглядит ее мама
Сын Павлика: Помню, как отец впервые приехал ко мне. Я учился в третьем классе
Сын Павлика: Помню, как отец впервые приехал ко мне. Я учился в третьем классе
"Химия, варенки". Билык показала архивное фото со своими музыкантами
"Химия, варенки". Билык показала архивное фото со своими музыкантами
  "Сказка старого мельника" оказалась в топе украинского проката
  "Сказка старого мельника" оказалась в топе украинского проката
Tarabarova: В этом году слово "корпоратив" можно смело заносить в Красную книгу
Tarabarova: В этом году слово "корпоратив" можно смело заносить в Красную книгу
"Я – ненасытная". Цибульская ищет мужчину для снежных отношений
"Я – ненасытная". Цибульская ищет мужчину для снежных отношений
Полякова озвучила главные пункты своего райдера
Полякова озвучила главные пункты своего райдера
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
Жена Ярославского показала отдых с мужем на Мальдивах. Фото
Жена Ярославского показала отдых с мужем на Мальдивах. Фото
"Эталон красоты!", "Самый охеренный образ", "Очень шикарно одета". Каменских надела платье с огромным разрезом
"Эталон красоты!", "Самый охеренный образ", "Очень шикарно одета". Каменских надела платье с огромным разрезом
"Второго Гитлера мы не переживем". Победитель шоу "Холостячка" Эллерт впервые ответил на критику в адрес выбора Мишиной
"Второго Гитлера мы не переживем". Победитель шоу "Холостячка" Эллерт впервые ответил на критику в адрес выбора Мишиной
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS