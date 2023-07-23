Соратник Саакашвили Гварамия: Отвечу честно: Грузия не готова к войне, воевать за свои территории она не будет, но возвращать их она собирается

Гварамия: Абсолютно уверен, что Грузия свою территориальную целостность восстановит и в этом будут участвовать сами абхазцы Скриншот: Project 64 / YouTube

"Я отвечу вам честно: Грузия не готова к войне. Я думаю, что она воевать [за свои территории] не будет. Возвращать свои территории она собирается, конечно же. Я сам из Абхазии. Для меня Грузия – не Грузия, если мы не восстановим свою территориальную целостность. И все же мы видим путь восстановления своей территориальной целостности через европейское сообщество", – сказал Гварамия.

Он отметил, что при власти в Грузии уже более 10 лет находится пророссийское правительство, за это время Грузия очень сильно ослабла в военном плане.

"Пророссийское правительство тут уже 12-й год. Оно развивало грузинскую армию? Конечно, нет. Это в принципе риторический вопрос", – отметил соратник Саакашвили.

К тому же, продолжил он, в Грузии очень сильна антивоенная пропаганда: грузинская власть использует ситуацию в Украине в своих пропагандистских целях.

"Грузинская власть пропагандирует, как умирают украинские люди и как бы мы тоже, как в 2008 году, умирали бы, если бы не она [то есть если бы она иначе строила отношения с Россией]. Получается, что если бы мы вели себя немножко достойнее, мы бы умирали штабелями... Это очень сильная пропаганда, и она действует. Пропаганда страха парализует, просто парализует", – сказал он.

Поэтому базовый сценарий, который сейчас рассматривают в Грузии, – Россия терпит поражение в войне с Украиной и распадается, отметил Гварамия.

"Если Россия сыпется, если она разваливается, я не вижу большого резона воевать. Потому что воевать будет не с кем, – сказал медиаменеджер. – А я надеюсь, что Россия таки рассыплется, как карточный домик. Потому что сохранение России в теж же пределах означает, что через несколько декад будет новая война. Наконец эта страна должна разойтись по швам, потому что в 1991 году Запад совершил ошибку и все 30 лет мы пожинаем результаты этой ошибки".

Гварамия сказал, что в целом смотрит на будущее Грузии "в прекрасном ключе", и еще раз подчеркнул, что уверен, что Абхазия и Южная Осетия вернутся под контроль Грузии.

"[После распада России] очень много геополитических и в особенности экономических проблем решится в автоматическом режиме... Я абсолютно уверен, что мы свою территориальную целостность восстановим и в этом будут участвовать сами же абхазцы. Нам воевать с ними уж точно не придется", – сказал он.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube