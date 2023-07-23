ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Соратник Саакашвили Гварамия: Отвечу честно: Грузия не готова к войне, воевать за свои территории она не будет, но возвращать их она собирается

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Гварамия: Абсолютно уверен, что Грузия свою территориальную целостность восстановит и в этом будут участвовать сами абхазцы
Гварамия: Абсолютно уверен, что Грузия свою территориальную целостность восстановит и в этом будут участвовать сами абхазцы
Скриншот: Project 64 / YouTube

На данном этапе Грузия не готова возвращать свои территории военным путем. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал бывший министр юстиции и бывший министр образования Грузии, соратник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, медиаменеджер Ника Гварамия.

"Я отвечу вам честно: Грузия не готова к войне. Я думаю, что она воевать [за свои территории] не будет. Возвращать свои территории она собирается, конечно же. Я сам из Абхазии. Для меня Грузия – не Грузия, если мы не восстановим свою территориальную целостность. И все же мы видим путь восстановления своей территориальной целостности через европейское сообщество", – сказал Гварамия. 

Он отметил, что при власти в Грузии уже более 10 лет находится пророссийское правительство, за это время Грузия очень сильно ослабла в военном плане.

"Пророссийское правительство тут уже 12-й год. Оно развивало грузинскую армию? Конечно, нет. Это в принципе риторический вопрос", – отметил соратник Саакашвили.

К тому же, продолжил он, в Грузии очень сильна антивоенная пропаганда: грузинская власть использует ситуацию в Украине в своих пропагандистских целях. 

"Грузинская власть пропагандирует, как умирают украинские люди и как бы мы тоже, как в 2008 году, умирали бы, если бы не она [то есть если бы она иначе строила отношения с Россией]. Получается, что если бы мы вели себя немножко достойнее, мы бы умирали штабелями... Это очень сильная пропаганда, и она действует. Пропаганда страха парализует, просто парализует", – сказал он. 

Поэтому базовый сценарий, который сейчас рассматривают в Грузии, – Россия терпит поражение в войне с Украиной и распадается, отметил Гварамия.

"Если Россия сыпется, если она разваливается, я не вижу большого резона воевать. Потому что воевать будет не с кем, – сказал медиаменеджер. – А я надеюсь, что Россия таки  рассыплется, как карточный домик. Потому что сохранение России в теж же пределах означает, что через несколько декад будет новая война. Наконец эта страна должна разойтись по швам, потому что в 1991 году Запад совершил ошибку и все 30 лет мы пожинаем результаты этой ошибки".

Гварамия сказал, что в целом смотрит на будущее Грузии "в прекрасном ключе", и еще раз подчеркнул, что уверен, что Абхазия и Южная Осетия вернутся под контроль Грузии. 

"[После распада России] очень много геополитических и в особенности экономических проблем решится в автоматическом режиме... Я абсолютно уверен, что мы свою территориальную целостность восстановим и в этом будут участвовать сами же абхазцы. Нам воевать с ними уж точно не придется",  – сказал он. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими и абхазскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии.

Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории. 

В августе 2022 года в МИД Грузии заявили, что после 14 лет оккупации Россия не выполняет достигнутое при посредничестве ЕС соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, а также расширяет свой незаконный контроль в оккупированных регионах, продолжает их милитаризовать и активно предпринимает шаги для их фактической аннексии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в феврале 2023 года, что, по ее мнению, деоккупация грузинских территорий должна произойти в рамках мирных договоренностей, которые могут быть достигнуты для завершения войны России против Украины. Зурабишвили считает, что "Россия уже практически проиграла сражение" против Украины, "если не всю войну", и Запад совершит еще одну большую ошибку, если "в рамках условий капитуляции" не потребует от России полного вывода войск со всех оккупированных ею территорий. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Грузия, оккупация, Абхазия, Южная Осетия, Алеся Бацман, Ника Гварамия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Выглядит более взрослым, чем когда-либо". Принц Уильям с женой показали новое фото своего первенца – 10-летнего принца Джорджа
"Выглядит более взрослым, чем когда-либо". Принц Уильям с женой показали новое фото своего первенца – 10-летнего принца Джорджа
Галина ГРИШИНА
"Дима, ты всегда был интересен для меня во всем". Билык публично признались Коляденко в любви. Он отреагировал
"Дима, ты всегда был интересен для меня во всем". Билык публично признались Коляденко в любви. Он отреагировал
Галина ГРИШИНА
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование
Галина ГРИШИНА
Посыпьте этим угли перед приготовлением шашлыка – и он никогда не сгорит. Кулинарный лайфхак от эксперта
Посыпьте этим угли перед приготовлением шашлыка – и он никогда не сгорит. Кулинарный лайфхак от эксперта
Галина ГРИШИНА
Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай
Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай
Галина ГРИШИНА
"Моя роспись превращает одежду в арт-объект". В Киеве прошла презентация одежды, созданной брендом Success вместе с художницей Третьяк. Фото
"Моя роспись превращает одежду в арт-объект". В Киеве прошла презентация одежды, созданной брендом Success вместе с художницей Третьяк. Фото
Галина ГРИШИНА
Кондратюк о своей жене: На грани брак не был ни разу, а недоразумения были, но такие, что искры летели
Кондратюк о своей жене: На грани брак не был ни разу, а недоразумения были, но такие, что искры летели
Галина ГРИШИНА
"Вырастить эту вкуснятину очень просто". Сделайте это в июле, чтобы осенью собирать с грядок раннюю капусту
"Вырастить эту вкуснятину очень просто". Сделайте это в июле, чтобы осенью собирать с грядок раннюю капусту
Группа Onuka выпустила свой четвертый альбом Room. Аудио
Группа Onuka выпустила свой четвертый альбом Room. Аудио
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить куриное филе, чтобы оно получилось сочным. Кулинарный лайфхак
  Как приготовить куриное филе, чтобы оно получилось сочным. Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
Дорофеева снялась в джинсовом лифе и брюках с прозрачными вставками от украинского бренда
Дорофеева снялась в джинсовом лифе и брюках с прозрачными вставками от украинского бренда
Галина ГРИШИНА
  Умер 96-летний исполнитель хита I Left My Heart in San Francisco Тони Беннетт
  Умер 96-летний исполнитель хита I Left My Heart in San Francisco Тони Беннетт
Галина ГРИШИНА
Не ешьте вечером эти продукты, чтобы под глазами не было мешков. Косметолог назвала самые частые причины появления этого недостатка
Не ешьте вечером эти продукты, чтобы под глазами не было мешков. Косметолог назвала самые частые причины появления этого недостатка
Галина ГРИШИНА
Денисенко снялась на турецком пляже в белом бикини. Фото
Денисенко снялась на турецком пляже в белом бикини. Фото
Галина ГРИШИНА
38-летний Остапчук рассказал, как познакомился со своей 23-летней избранницей
38-летний Остапчук рассказал, как познакомился со своей 23-летней избранницей
Галина ГРИШИНА
Рубиновый маникюр с цветами. Видеоурок
Рубиновый маникюр с цветами. Видеоурок
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если сравнивать с пенсиями судей, то моя – мизерная". 61-летний Кондратюк озвучил размер своей пенсии (281963)
2
Кондратюк о Козловском: Он должен деньги. Если моя жизнь закончится, я его прощу по факту окончания моей жизни. Думаю, он должен заплатить (150575)
3
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование (148515)
4
Добавьте это в воду – и огурцы будут устойчивы к жаре. Эксперт рассказала, как защитить огурцы от засухи и ускорить их рост (84264)
5
Кацурин сменил имидж после свадьбы с Дорофеевой и показал свадебный подарок от Никитюк (47789)
6
Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай (41213)
7
Дорофеева снялась в постели с согнутыми ногами. Фото (24743)
8
Дорофеева о своем новом браке: Мне повезло чувствовать то, что я сейчас чувствую в такие сложные времена (23519)
 
 
 
 