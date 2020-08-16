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Сотрудники белорусских государственных СМИ готовы присоединиться к забастовке. Они требуют изменения редакционной политики

Сегодня с сотрудниками Белтелерадиокомпании, которая объединяет государственные телеканалы и радиостанции Беларуси, встретились председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова и пресс-секретарь президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.

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Один из участников акции протеста под зданием Белтелерадиокомпании держал прозрачную пластину с нарисованным телевизором и надписью "Правду"
Один из участников акции протеста под зданием Белтелерадиокомпании держал прозрачную пластину с нарисованным телевизором и надписью "Правду"
Фото: Дарья Бурякина / tut.by

Сотни сотрудников белорусской государственной компании – Белтелерадиокомпании – 15 августа заявили, что готовы начать забастовку, если государственное телевидение не начнет показывать правду о происходящем в Беларуси, сообщило "Радыё Свабода".

В структуру Белтелерадиокомпании входит пять телеканалов (в том числе основной государственный телеканал страны "Беларусь 1" и развлекательный "Беларусь 2"), пять радиостанций и пять областных телерадиокомпаний, сообщается на сайте компании.

Сегодня Telegram-канал "Моя краіна Беларусь" со ссылкой на журналистку Дарью Войтович проинформировал, что на данный момент к бессрочной забастовке готовы присоединиться 306 сотрудников, сбор подписей продолжается.

На фоне сообщений о готовящейся забастовке сотрудников Белтелерадиокомпании срочно вызвали на встречу с председателем Совета Республики – верхней палаты белорусского парламента – Натальей Кочановой и пресс-секретарем президента Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт, сообщило издание TUT.BY. Совещание было запланировано на 18.00. К этому моменту под зданием Белтелерадиокомпании собрались митингующие (по данным "Радыё Свабода", их было несколько тысяч).

Эйсмонт и Кочанову у здания Белтелерадиокомпании участники акции протеста встретили криками "Правду!" и "Позор!".

ВИДЕО
Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

На встрече Кочанова заявила, что Лукашенко на выборах поддержало 80% населения. После этих слов присутствующих попросили поднять руки, если они не голосовали за действующего главу государства. Таких, по информации TUT.BY, было большинство.

"Разберемся. Расставим все на свои места. Но если сегодня вы будете раскачивать ситуацию, то завтра из нее просто так не выйдешь. Не выйдешь – поверьте мне!" – обратилась Кочанова к журналистам.

Режиссер телеканала "Беларусь 3" Наталья Бибикова рассказала журналистам, что на встрече присутствовало примерно 40 сотрудников Белтелерадиокомпании. Они спрашивали у Кочановой и Эйсмонт, "как они могли такое допустить, почему они не показывают правду". Еще один участник встречи заявил, что на замечание о редакционной политике государственных медиа Кочанова сказала, что "ваши конкуренты тоже освещают все однобоко".

Участники встречи назвали диалог "полной чушью" и "промыванием мозгов".

Митинг у здания Белтелерадиокомпании. Фото: news.tut.by
Митинг у здания Белтелерадиокомпании. Фото: news.tut.by

По данным TUT.BY, здание Белтелерадиокомпании охраняют силовики, около 20.00 в него вошли шестеро бойцов ОМОН в масках. Протестующие кричали им "Трибунал!" и "Позор!". Внутри здания журналисты рассмотрели несколько десятков милиционеров со щитами.

С начала протестов с государственных телеканалов в Беларуси уволилось несколько телеведущих и журналистов, в том числе глава президентского пула, ведущий ОНТ Дмитрий Семченко. 

Белорусские государственные СМИ называли протестующих провокаторами, снимали несбалансированные сюжеты о задержанных, у которых спрашивали "будут ли они еще делать революцию". 13 августа на телеканале "Беларусь 1" вышел сюжет о допросе оппозиционного активиста Юрия Воскресенского. В нем говорилось о планах "по дестабилизации ситуации в Беларуси", а в это время показывали кошелек с символикой Службы безопасности Украины и карточкой с изображением лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. В США и Европейском союзе заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. ЕС не признал результаты голосования и сообщил о намерении ввести санкции против белорусских властей.

МИД Украины заявил, что "в целом разделяет позицию, высказанную Европейским союзом относительно выборов в Беларуси", и выразил "чрезвычайную обеспокоенность" случаями необоснованной жестокости правоохранителей в отношении митингующих и представителей СМИ.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Минск, свобода слова, журналисты, Наталья Кочанова, Наталья Эйсмонт
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